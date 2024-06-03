Bir anda alev aldı! İETT otobüsünde panik anları!

03 Haziran 2024 09:44 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 09:49

9 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

9 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Maltepe'de meydana gelen olayda yolcular korku dolu anlar yaşandı.

Dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen yangın iddiaya göre, İETT'ye ait bir otobüs seyir halindeyken otobüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

DUMAN VE KIVILCIMLAR BİR ANDA ARTTI

Dumanlar ve kıvılcımlar bir anda artınca aracın şoförü yangın tüpüyle müdahale etti.

Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri motor kısmında yanma olan otobüsü söndürdü.

Olayda can kaybı olmazken otobüs kullanılamaz hale geldi.