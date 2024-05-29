Bir anda karşısına 3 ayı çıktı: Şaşkına döndü!

29 May 2024 00:42 - Güncelleme : 29 May 2024 00:43

Çanakkale'de uyuşturucu tacirlerine darbe: Çok sayıda tutuklama var!

Çanakkale'de uyuşturucu tacirlerine darbe: Çok sayıda tutuklama var!

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken 3 ayıyla karşılaşan sürücü, dakikalarca ayıları takip ederek o anları cep telefonuyla kaydetti.

GÖZDEN KAYBOLDULAR

Videoda, ayılardan ikisinin yolun önünde koştuğu ve bir süre sonra yoldan çıkarak gözden kaybolduğu görülüyor. Üçüncü ayının ise bir süre arabanın arkasında koştuktan sonra ormana girdiği görülüyor.

Gece geç saatte köy yolunda otomobilin önünde koşan ayılardan önce ikisi daha sonra ise diğer ayı yoldan çıkarak gözlerden kayboldu.