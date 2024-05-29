Bir anda karşısına 3 ayı çıktı: Şaşkına döndü!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 May 2024 00:42 - Güncelleme : 29 May 2024 00:43
Adıyaman Gerger'de gece geç saatlerde otomobiliyle ilerleyen Hasan Aslan, Saraycık köyü yolunda 3 ayıyla karşılaştı. Ayıları yolda görünce şaşkına dönen Aslan, bir taraftan dikkatli bir şekilde araba kullanırken diğer taraftan da cep telefonuyla bu eşsiz anları görüntüledi…
Adıyaman’ın Gerger ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken 3 ayıyla karşılaşan sürücü, dakikalarca ayıları takip ederek o anları cep telefonuyla kaydetti.
GÖZDEN KAYBOLDULAR
Videoda, ayılardan ikisinin yolun önünde koştuğu ve bir süre sonra yoldan çıkarak gözden kaybolduğu görülüyor. Üçüncü ayının ise bir süre arabanın arkasında koştuktan sonra ormana girdiği görülüyor.
Gece geç saatte köy yolunda otomobilin önünde koşan ayılardan önce ikisi daha sonra ise diğer ayı yoldan çıkarak gözlerden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı