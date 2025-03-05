Bir bardak çayın fiyatını görenler şoke oldu! Antalya Havalimanı'ndaki fahiş fiyata tepki yağdı

Antalya Havalimanı'nda satılan bir bardak çayın fiyatı sosyal medyada gündem oldu. Uçuş öncesi çay içmek isteyen vatandaşlar, aldıkları çayın fiyatını görünce şaştı kaldı.

Türkiye'de hayat pahalılığı, market, kafe ve restoranlardaki yüksek ve fahiş fiyatlar gündemdeki yerini korurken sosyal medyada yayılan bir fotoğraf tepkilere neden oldu.

FİŞİ GÖRDÜKLERİNDE ŞOKE OLDULAR

Antalya Havalimanı dış hatlar terminalinde bulunan ünlü bir restoran zincirinde, satılan çayın fiyatı gündeme oldu. Uçuş öncesi havalimanında çay içmek isteyen üç kişi, ödedikleri fiyat karşısında şoke oldu.

BİR BARDAK ÇAY 255 TL

Bir sosyal medya kullanıcısı, yaptığı paylaşımda 3 karton bardak çay için toplamda 766 lira 50 kuruş ödediğini belirtti. Bir bardak çayın 255 lira 50 kuruş olması tepkilere neden oldu.