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Bir başıboş köpek dehşeti daha! 5 yaşındaki çocuk kafasından yaralandı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ocak 2025 13:47 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 13:54
Bir başıboş köpek dehşeti daha! 5 yaşındaki çocuk kafasından yaralandı

Hakkari'de Eslem Teker'in köpekler tarafından öldürülmesinin ardından bir başıboş köpek saldırısı daha Diyarbakır’da yaşandı. Sur ilçesinde bir başıboş sokak köpeği saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk, kafasından yaralandı.

Türkiye​'de son dönemde artan başıboş sokak köpeği saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Diyarbakır'ın Sur​ ilçesi kırsal Beybulak Mahallesi’nde 5 yaşındaki D.F., bir başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Dehşeti yaşayan 5 yaşındaki çocuk, kafasından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Bir başıboş köpek dehşeti daha! 5 yaşındaki çocuk kafasından yaralandı - 1. Resim

TABURCU EDİLDİ

D.F., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kafasında sıyrıklar oluşan küçük çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bir başıboş köpek dehşeti daha! 5 yaşındaki çocuk kafasından yaralandı - 2. Resim

ESLEM TEKER'İN ÖLÜMÜ TÜRKİYE'Yİ HÜZNE BOĞDU

Öte yandan 12 yaşındaki Eslem Teker Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramış, kanlar içinde kalan küçük kız hastaneye kaldırılsa da kurtarılamamıştı.

Bir başıboş köpek dehşeti daha! 5 yaşındaki çocuk kafasından yaralandı - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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