Bir başıboş köpek dehşeti daha! 5 yaşındaki çocuk kafasından yaralandı

21 Ocak 2025 13:47 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 13:54

Hakkari'de Eslem Teker'in köpekler tarafından öldürülmesinin ardından bir başıboş köpek saldırısı daha Diyarbakır’da yaşandı. Sur ilçesinde bir başıboş sokak köpeği saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk, kafasından yaralandı.