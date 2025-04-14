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 | Banu İriç

Bir belediyede daha ödeme krizi: Personel maaşlarını ödeyemeyeceklerini açıkladılar

Aydın'ın Efeler Belediyesi'nde uzun süredir yaşanan mali sorunlar, personel maaşlarını da etkiledi. Belediye yönetimi, Nisan ayında maaşların ancak bir kısmının ödenebileceğini açıkladı. Çalışanlar ise verilen sözlerin tutulmadığını belirterek, bir yıldır mağdur edildiklerini ifade etti.

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Bir belediyede daha ödeme krizi: Personel maaşlarını ödeyemeyeceklerini açıkladılar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 20:26
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 20:39

Aydın'ın Efeler ilçesinde son bir yıldır mali sorunlarla boğuşan Efeler Belediyesi, personel maaşlarının ödenemeyeceğini kamuoyuna duyurdu. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından sıkıntılı günler geçiren belediye çalışanları, Nisan ayında ödemelerin yapılmasını beklerken, belediye yönetimi yalnızca maaşların bir kısmını karşılayabileceklerini açıkladı.

Bir belediyede daha ödeme krizi: Personel maaşlarını ödeyemeyeceklerini açıkladılar

ÖNCEKİ BAŞKANI SUÇLADILAR

Belediye tarafından yapılan açıklamada, kuruma ait borçların özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan ödemeler nedeniyle büyüdüğü, son dört ayda İller Bankası payından 130 milyon TL’nin kesildiği ifade edildi. Mali sıkıntıların kaynağı olarak ise önceki dönem Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay’ın ödenmeyen SGK borçları gösterildi.

ÇALIŞANLAR MAAŞLARINI İSTİYOR

Ancak mevcut yönetimin bu açıklaması çalışanlar arasında tepkiyle karşılandı. “Güzel günler” vaadiyle göreve gelen yeni yönetimin bir yıldır verdikleri sözleri tutmadığını belirten personel, yaşanan mağduriyetin giderilmesini talep etti. Belediyeden yapılan açıklamada ise çalışanların mağduriyetini gidermek için tüm imkânların seferber edildiği, İller Bankası’ndan kredi başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

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ETİKETLER
#türkiye
#aydın
#yerel seçim
#Polİtİka
#Efeler Belediyesi
#Maaş Ödeme Krizi
#Sgk Borçları
#Fatih Atay
#Gündem
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