AK Parti yargıya başvurdu! Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında yolsuzluk suçlaması

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında suç duyurusunda bulundu. İl Başkanı Davut Gürkan, Bozbey’i liyakatsiz atamalar, akraba kayırmacılığı ve kamu kaynaklarının usulsüz kullanımıyla suçladı. Gürkan, CHP'li belediyelerde artan yolsuzluk iddialarına da dikkat çekerek sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında “görevi kötüye kullanma ve kamuyu zarara uğratma” iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. İl Başkanı Davut Gürkan, Bozbey’i liyakat ilkesini yok saymak, belediye çalışanlarını haksız yere işten çıkarmak, partizan kadrolaşma yapmak ve kamu kaynaklarını kişisel çıkarlar doğrultusunda harcamakla suçladı.

Bursa Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan Gürkan, Bozbey’in göreve gelir gelmez binlerce personeli işten çıkardığını, yerine liyakatsiz atamalar yaptığını söyledi. Gürkan, “Türkiye’nin en güzide şehirlerinden Bursa ne yazık ki taciz iddiaları, akraba atamaları ve adrese teslim ihalelerle anılıyor” dedi.

"HARCAMALAR İNCELENSİN"

Gürkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçtiğimiz yıl Bursa ziyaretinde belediye bütçesinden 1 milyon 409 bin TL harcama yapıldığını ve bu harcamanın yasal zeminde incelenmesini talep ettiklerini belirtti. “Bozbey, halktan kopuk bir yönetim anlayışıyla hareket ediyor. Geçmiş dönem projelerini kendi hizmetiymiş gibi sunuyor. 500 milyon TL'lik kentsel dönüşüm projelerinin sonuçsuz kalması, yönetim zafiyetinin açık göstergesi” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bursaspor’un başarısını sahiplenme çabasını “saygısızlık” olarak niteleyen Gürkan, kulübün başarısında Cumhur İttifakı’nın desteğinin büyük payı olduğunu vurguladı.

YOLSUZLUK VE USULSÜZLÜK İDDİALARI

AK Parti İl Başkanı, CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının farklı şehirlerde de gündeme geldiğini hatırlatarak, “CHP, kendi iç hesaplaşmalarıyla meşgulken kamu kaynaklarını yandaşlara dağıtıyor. Sayın Bozbey ve arkadaşları, belediyeyi yönetmek yerine algı peşinde koşuyor” dedi.

“CHP’nin Atatürkçülük maskesi takarak ülkemizi yabancı basına şikayet etmesini de milletimizin vicdanı affetmeyecektir” diyen Gürkan, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.