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 | Onur Kaya

Erdoğan işaret etti, AK Parti kanun teklifi verdi: 21 Mart resmi tatil oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Nevruz Bayramı' çağrısının ardından AK Parti harekete geçti. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart'ın "Nevruz Günü Tatili" ilan edilmesi için Meclis'e kanun teklifi verdi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 17:21

Bayram, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 21 Mart'ta gece ve gündüzün eşit olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"NEVRUZ BAYRAM TATİLİ İLAN EDİLSİN"

"Bütün dünyada, Türk devletlerinde, ülkemizde, birçok halklar ve milletler tarafından kutlanan Nevruz Bayramı'nın da bir günüdür. Nevruz demek yeni bir gün demektir. Nevruz demek yeniden doğuş demektir. Nevruz demek birlik, beraberlik, kardeşlik demektir. Nevruz demek Ergenekon Destanı demektir. Bu bağlantıda, ben de hem İstanbul Milletvekili olarak hem Birleşmiş Milletler Barış Elçisi olarak hem Avrupa Ekonomik Senatörü olarak, bugünün resmi bayram tatili ilan edilmesi noktasında kanun teklifi verdim."

"BÜTÜN MİLLETVEKİLLERİNDEN DESTEK BEKLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılki Nevruz kutlamalarında, bu konuya değindiğini belirten Bayram, "Hem insanlarımızın beklentisi hem barış ikliminin ülkemize ve dünyaya hakim olması açısından, bu günün resmi tatil, bayram günü ilan edilmesi hepimizin temennisidir. Ben bütün partilerimizden de destek bekliyorum, bütün milletvekillerimizden destek bekliyorum.

KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE

Bayram, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduğunu ifade ederek, Kanuna, "21 Mart Nevruz Günü Tatili" ibaresinin ekleneceğini belirtti.

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