Cumhurbaşkanı Erdoğan teklif etti: 21 Mart kardeşlik bayramı olsun

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Mart'ın bahar ve kardeşlik bayramı olması için teklifte bulundu. Erdoğan, "Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, 21 Mart'ın bahar ve kardeşlik bayramı olarak kutlanması teklifinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Türk dünyasının dört bir köşesinde Nevruz coşkusunu paylaşan soydaşlarımıza muhabbetlerimi gönderiyorum. Burada bir kamuoyu yoklaması yapsak 21 Mart'ı biz de baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım.

Bugün aynı zamanda baharın müjdecisi olan Nevruz'u kutlamanın sevinci içerisindeyiz. Şu an Türkiye ve Türk cumhuriyetlerinin dört bir yanında Nevruz büyük bir coşkuyla idrak ediliyor. Nevruz ortak kültürümüz, kader ve gönül birliğimizin en önemli nişanesidir.

Bu anlamlı buluşmada bir arzumuzu paylaşmak istiyorum. Nevruz Bayramını Türk devletleri çatısı altında ortaklaşa kutlamanın kanaatindeyiz. Onun için 21 Mart kutlu olsun. 21 Mart Nevruz Türk dünyasının ortak anma ve kutlamak günü olacak ve birliğimize dayanışmamıza hizmet edecektir. Türk dünyası olarak bizim en büyük güvencemizi birlik ve beraberliğimizdir."