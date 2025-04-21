Bir bungalov skandalı daha! 3 ilde sahte ilan açanlara operasyon

Tunceli merkezli 3 ilde sahte bungalov operasyonu düzenlendi. Sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 7 zanlı yakalandı.

Bungalovlarda gizli kamera skandalı sonrası bu kez sahte ilanlarla dolandırıcılıklarda artış yaşandı. Tunceli merkezli 3 ilde sahte bungalov operasyonu düzenlendi. Operasyonda sahte bungalov ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

KAPORA VE SİGORTA ÜCRETİ ALINIYOR

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan bungalov rezervasyonu yapan kişinin "kapora" ve "sigorta ücreti" alınarak dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Ekipler, tespit edilen zanlıların Tunceli, Mardin ve Mersin'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda A.T, C.Ö, A.S, M.Ş, B.Ş, Ö.B. ve M.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.