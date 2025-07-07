Bir estetik faciası daha! Güzelleşeyim derken canından oldu

Estetik facialarının son durağı bu kez İstanbul oldu. Bir güzellik merkezinde botoks ve dudak dolgusu yaptıran 42 yaşındaki Kırgızistan uyruklu Nazıra Shatenova, işlem sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan skandal sonrası savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul'da 19 Haziran 2025 tarihinde saat 12.00 sularında Şişli Polis Merkezi Amirliği'ne yapılan ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, olayın detayları ortaya çıktı.

42 yaşındaki Nazıra Shatenova'nın, 18 Haziran günü Kadıköy'de bulunan bir güzellik merkezine gittiği ve burada yüzüne botoks ile dudak dolgusu yaptırdığı belirlendi. İşlemin ardından kısa bir süre içinde kalbi duran Shatenova, Kadıköy Hasanpaşa'daki bir hastaneye kaldırıldı.

TANSİYON HASTASIYDI

Olayla ilgili ifadesi alınan kızı Saida Salamatovna Duishembekova, annesinin daha önce tansiyon hastalığı dışında herhangi bir rahatsızlığı olmadığını ve son günlerde sağlık durumunun iyi oluğunu belirtti. İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda yapılan ilk muayenede, Shatenova'nın vücudunda çeşitli ekimozlar ve cilt altı kanamaları tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, ihmal ya da kusur şüphesiyle ilgili incelemeler devam ediyor.