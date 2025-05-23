Burak Kut estetikli sanatçılara gönderme yaptı: Çok şükür

Bir döneme damga vuran Burak Kut, son dönemde erkek ünlülerin estetik yaptırması hakkında konuştu. Muhabirlerin "Siz estetik yaptırır mısınız?" sorusuna cevao veren Burak Kut, "Bende henüz bir müdahale yok" dedi.

Yaşandı Bitti, Komple, Tahtalara Vur, Karar Bize Ait gibi şarkıların sahibi Burak Kut, son dönemde kadın ünlülerin yanı sıra erkek ünlülerin de estetik yaptırması hakkında konuşan Burak Kut, "Zaman bana yarıyor" diyerek meslektaşlarına laf attı.

BURAK KUT MESLEKTAŞLARINA LAF ATTI

Geçtiğimiz aylarda Emrah, Rafet El Roman, Nihat Doğan ve Gökhan Özen gibi ünlü isimler estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti. 90'lı yıllara damga vuran Burak Kut, aradan geçen yıllara rağmen çok az değişime uğraması "Estetik yaptırıyordur" söylentilerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Kut, estetik iddialarını yalanlarken, meslektaşlarına da laf attı.

Ünlü şarkıcı, gazetecilerin "Siz estetik yaptırır mısınız?" sorusuna; "Bende henüz bir müdahale yok. Şükürler olsun zaman bana yarıyor herhalde" dedi.

Burak Kut, daha sonra "Allah'ın takdiri bu ama yeri geldiğinde yaptırırım herhalde. Saçlarıma bir şey olur. Ona müdahale olabilir ama ben oyunculuk da yaptığım için mimikleri bozma niyetinde değilim. İdare edebildiğim kadar ederim" ifadelerini kullanarak estetik yaptıran oyunculara göndermede bulundu.