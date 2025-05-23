Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Burak Kut estetikli sanatçılara gönderme yaptı: Çok şükür

Bir döneme damga vuran Burak Kut, son dönemde erkek ünlülerin estetik yaptırması hakkında konuştu. Muhabirlerin "Siz estetik yaptırır mısınız?" sorusuna cevao veren Burak Kut, "Bende henüz bir müdahale yok" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Burak Kut estetikli sanatçılara gönderme yaptı: Çok şükür
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 15:53

Yaşandı Bitti, Komple, Tahtalara Vur, Karar Bize Ait gibi şarkıların sahibi Burak Kut, son dönemde kadın ünlülerin yanı sıra erkek ünlülerin de estetik yaptırması hakkında konuşan Burak Kut, "Zaman bana yarıyor" diyerek meslektaşlarına laf attı.

BURAK KUT MESLEKTAŞLARINA LAF ATTI

Geçtiğimiz aylarda Emrah, Rafet El Roman, Nihat Doğan ve Gökhan Özen gibi ünlü isimler estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti. 90'lı yıllara damga vuran Burak Kut, aradan geçen yıllara rağmen çok az değişime uğraması "Estetik yaptırıyordur" söylentilerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Kut, estetik iddialarını yalanlarken, meslektaşlarına da laf attı.

Burak Kut estetikli sanatçılara gönderme yaptı: Çok şükür

Ünlü şarkıcı, gazetecilerin "Siz estetik yaptırır mısınız?" sorusuna; "Bende henüz bir müdahale yok. Şükürler olsun zaman bana yarıyor herhalde" dedi.

Burak Kut, daha sonra "Allah'ın takdiri bu ama yeri geldiğinde yaptırırım herhalde. Saçlarıma bir şey olur. Ona müdahale olabilir ama ben oyunculuk da yaptığım için mimikleri bozma niyetinde değilim. İdare edebildiğim kadar ederim" ifadelerini kullanarak estetik yaptıran oyunculara göndermede bulundu.

Burak Kut estetikli sanatçılara gönderme yaptı: Çok şükür
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur tehditler savurdu: Hepsini kendim dövdüm

Sıkça Sorulan Sorular

BURAK KUT KAÇ YAŞINDA?
27 Ağustos 1973 İstanbul doğumlu Burak Kut, Mezuniyeti sonrasında Hakan Peker ile anlaşarak ilk albümünü 29 Nisan 1994'te, "Benimle Oynama / Çılgınım" adıyla çıkardı. 1995 Ağustos ayında çıkardığı ikinci albümü "Nereden Geldim, Nerelere Gideceğim"e Londra'da çok başarılı bir klip çekti ve bu albümle kendini daha da geliştirdi ve söz ve beste yazmaya ağırlık verdi.
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.