Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur tehditler savurdu: Hepsini kendim dövdüm

Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından miras davası sürüyor. Tayfur’un vasiyetnamesinin açılmasıyla ilgili davanın ikinci duruşması geçtiğimiz gün Muğla'nın Marmaris ilçesinde görüldü. Sosyal medya hesabından davayla ilgili paylaşım yapan Tuğçe Tayfur ise "Arkalarına baka baka hop geri dönüyorlarmış" dedi. Her paylaşımı olay olan Tuğçe Tayfur bu sefer ise paylaşımıyla kafa karıştırdı.

TUĞÇE TAYFUR: KOCAMIN HİKAYELERİNDEN UZAK DUR

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tuğçe Tayfur, son sosyal medya paylaşımında tehditler savurarak, "Tuğçe Tayfur, yeni bir paylaşım yaptı. Ben hiç kimseye seni babama söyleyeceğim demedim! Hepsini kendim dövdüm, sonra oynaya oynaya eve gittim' şeklinde paylaşım yapan Tuğçe Tayfur, "Çok şey yazacağım, yazacağım da derin bir nefes alıp sakince telefonu bir kenara bırakıyorum" dedi.

2023 yılında Muhammed Aydın ile dünyaevine giren ve şimdilerde üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Tuğçe Tayfur, paylaşımını "Torpilli Hatice, kocamın hikayelerinden uzak dur"sözleriyle noktaladı.

FERDİ TAYFUR'UN TUĞÇE TAYFUR'UN EŞİNE DAVA AÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammed Aydın'a dava açtığı ortaya çıktı. Muhammed Aydın konuyla ilgili "Eşine bir şirket hediye etmiş bir adam olarak bir marka kurdum, sonrasında bu davaların içerisine çekildim" diye konuştu.