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 | Dilek Ulusan

Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen maddi sıkıntı çekiyor: Para bitmek üzere

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakteriyle yer alan Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrası diziden ayrılmış ve uzun süre hastanede tedavi gördü. Konuk olduğu programda hastalık sürecinden bahseden Tanrıöğen, "Para bitmek üzere" dedi.

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Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen maddi sıkıntı çekiyor: Para bitmek üzere
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 12:12

Çiçek Taksi, İkinci Bahar, Gece Gündüz, ve Kuzgun gibi dizilerde rol alan Settar Tanrıöğen son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakteriyle yer aldı. Dizi devam ederken sette beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, diziden ayrılmak zorunda kaldı ve uzun süre tedavi sürecine başladı.

"ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜM"

Aslı Şafak'ın programına konuk olan Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrası, "Ölümün kıyısından döndüm. Beyin kanamasından tam çıkan hemen hemen yoktur. İyiyim çok şükür az bir zaman kaldı. Çalıştım bu arada 8 bölüm 'Kızıl Goncalar’da rol aldım. Hiç de fena gitmedi. Beyin kanamasını, 'Bu da geldi geçti çok şükür' diyerek atlattım." dedi.

Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen maddi sıkıntı çekiyor: Para bitmek üzere

"Hastalığın başlarında hatırlamıyordum" diyen Settar Tanrıöğen maddi sıkıntı yaşadığını da belirtti. Ekonomik durumuyla ilgili konuşan Tanrıöğen, "Para bitmek üzere. Eylüle kadar ya da yılbaşına kadar bir dizi gelir. O zamana kadar idare ederiz." dedi.

Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen maddi sıkıntı çekiyor: Para bitmek üzere
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ETİKETLER
#beyin kanaması
#Kızılcık Şerbeti
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