Ebru Gündeş'in eski sözlüsü Çaka Kul hayatını kaybetti!

Bir dönem Ebru Gündeş ile sözlenen avukat Çaka Kul'dan acı haber geldi. 1996 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Emin Kul’un oğlu Çaka Kul trafik kazasında hayatını kaybetti.

1996 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Emin Kul’un oğlu avukat Çaka Kul trafik kazasında Hayatını kaybetti. Çaka Kul'un Ebru Gündeş'in bir dönem Ebru Gündeş le sözlü olduğu öğrenildi.

ÇAKA KUL HAYATINI KAYBETTİ

2004 yılında ünlü sanatçı Ebru Gündeş, kendisinden dört yaş küçük olan sevgilisi avukat Çaka Kul ile gizlice sözlenmişti. Ancak çiftin beraberlikleri evlilikle sonlanmamıştı. Ünlü sanatçı geçtiğimiz yıl iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine girmişti.

Çaka Kul'un cenazesinin cumartesi günü Büyükada'da defnedileceği açıklandı.