Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Ebru Gündeş'in kızı 13 yaşında yalı sahibi oldu! Değeri dudak uçuklattı

Ebru Gündeş'in kızı 13 yaşında yalı sahibi oldu! Değeri dudak uçuklattı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: Magazinburada.net
24 Ocak 2025 10:10 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 10:13
Ebru Gündeş&#039;in kızı 13 yaşında yalı sahibi oldu! Değeri dudak uçuklattı

Ebru Gündeş, Reza Zarrab evliliğinden dünyaya gelen kızı Alara için kesenin ağzını açtı. Kızını gözlerden uzak büyüten Ebru Gündeş, bir dönem çok konuşulan ikiz yalılarını 13 yaşındaki kızı Alara'nın üzerine yaptı.

Ebru Gündeş​, 2010 yılında Reza Zarrab​ ile evlenmiş ve 2011 yılında ise kızı Alara'yı kucağına almıştı. 2021 yılında Reza Zarrab ile boşanan Ebru Gündeş, geçtiğimiz yıl Murat Özdemir’le evlenerek Dubai​'ye yerleşti. Sık sık Türkiye'ye gelen Ebru Gündeş, İstanbul'daki ikiz yalılarını ise kızının üstüne yaptı. 

EBRU GÜNDEŞ'TEN KIZINA YALI HEDİYESİ 

Ebru Gündeş, Reza Zarrab ile evli olduğu dönemde oturduğu ikiz yalılarıyla çok konuşulmuştu. İkiz yalı bir dönem tadilatlarının usule uygun olmadığı haberleri gündeme gelmişti. Hayattayken kızının hayatını garanti altına almak isteyen ünlü sanatçı, değeri 250 milyon lirayı bulan yalıyı kızının üzerine geçirdi.

Ebru Gündeş'in kızı 13 yaşında yalı sahibi oldu! Değeri dudak uçuklattı - 1. Resim

Murat Özdemir ile evlenen Ebru Gündeş, Dubai'de yaşıyor. Konserleri için Türkiye'ye gelen Ebru Gündeş, geldiğinde ise Acarkent'te bulunan 3,5 katlı villasında kalıyor. Ebru Gündeş'in Dubai'de oturduğu evin kirasının ise 17 bin dolar yani yaklaşık 535 bin TL olduğu iddia edildi. 

Ebru Gündeş'in kızı 13 yaşında yalı sahibi oldu! Değeri dudak uçuklattı - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: Magazinburada.net
ebru gündeşreza zarrabdubai

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...