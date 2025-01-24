Ebru Gündeş'in kızı 13 yaşında yalı sahibi oldu! Değeri dudak uçuklattı

24 Ocak 2025 10:10 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 10:13

Ebru Gündeş, Reza Zarrab evliliğinden dünyaya gelen kızı Alara için kesenin ağzını açtı. Kızını gözlerden uzak büyüten Ebru Gündeş, bir dönem çok konuşulan ikiz yalılarını 13 yaşındaki kızı Alara'nın üzerine yaptı.

Ebru Gündeş​, 2010 yılında Reza Zarrab​ ile evlenmiş ve 2011 yılında ise kızı Alara'yı kucağına almıştı. 2021 yılında Reza Zarrab ile boşanan Ebru Gündeş, geçtiğimiz yıl Murat Özdemir’le evlenerek Dubai​'ye yerleşti. Sık sık Türkiye'ye gelen Ebru Gündeş, İstanbul'daki ikiz yalılarını ise kızının üstüne yaptı.

EBRU GÜNDEŞ'TEN KIZINA YALI HEDİYESİ

Ebru Gündeş, Reza Zarrab ile evli olduğu dönemde oturduğu ikiz yalılarıyla çok konuşulmuştu. İkiz yalı bir dönem tadilatlarının usule uygun olmadığı haberleri gündeme gelmişti. Hayattayken kızının hayatını garanti altına almak isteyen ünlü sanatçı, değeri 250 milyon lirayı bulan yalıyı kızının üzerine geçirdi.

Murat Özdemir ile evlenen Ebru Gündeş, Dubai'de yaşıyor. Konserleri için Türkiye'ye gelen Ebru Gündeş, geldiğinde ise Acarkent'te bulunan 3,5 katlı villasında kalıyor. Ebru Gündeş'in Dubai'de oturduğu evin kirasının ise 17 bin dolar yani yaklaşık 535 bin TL olduğu iddia edildi.