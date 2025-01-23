Bir günde 4'ü kadın 5 kişinin cansız bedeni bulundu! Ölüm sebepleri belli oldu
Elazığ'da bir günde 4'ü kadın toplam 5 kişi evlerinde ölü halde bulundu. Yapılan incelemeler sonucu 5 kişinin ölüm sebebi belli oldu.
Elazığ’dan peş peşe acı haberler geldi. Bir günde 5 kişi evlerinde ölü bulundu. Ekiplerin incelemesi sonucu şahısların ölüm sebepleri tespit edildi.
Olay Elazığ merkezindeki 4 farklı mahallede meydana geldi. Üniversite, Fevzi Çakmak, Ulukent ve Sürsürü mahallelerinde yaşayan N.G., M.Ö., A.K., B.Ş. ve ismi öğrenilemeyen erkek şahıstan haber alınamadı.
5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Haber verilmesi üzerine sabah saatlerinde evlere polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 4'ü kadın toplam 5 kişinin cansız bedenleri bulundu.
ÖLÜM SEBEPLERİ AÇIKLANDI
Yapılan ilk incelemede epilepsi hastası olan A.K.’nin atak nedeniyle, diğerlerinin de doğal ölümle hayatlarını kaybettikleri belirlendi.
Yapılan incelemelerin ardından cenazeler defnedilmek üzere yakınlarına verildi.