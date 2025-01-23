Bir günde 4'ü kadın 5 kişinin cansız bedeni bulundu! Ölüm sebepleri belli oldu

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

23 Ocak 2025 16:24 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 16:32

Elazığ'da bir günde 4'ü kadın toplam 5 kişi evlerinde ölü halde bulundu. Yapılan incelemeler sonucu 5 kişinin ölüm sebebi belli oldu.

Elazığ’dan peş peşe acı haberler geldi. Bir günde 5 kişi evlerinde ölü bulundu. Ekiplerin incelemesi sonucu şahısların ölüm sebepleri tespit edildi. Olay Elazığ merkezindeki 4 farklı mahallede meydana geldi. Üniversite​, Fevzi Çakmak, Ulukent ve Sürsürü mahallelerinde yaşayan N.G., M.Ö., A.K., B.Ş. ve ismi öğrenilemeyen erkek şahıstan haber alınamadı. 5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU Haber verilmesi üzerine sabah saatlerinde evlere polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 4'ü kadın toplam 5 kişinin cansız bedenleri bulundu. ÖLÜM SEBEPLERİ AÇIKLANDI Yapılan ilk incelemede epilepsi hastası olan A.K.’nin atak nedeniyle, diğerlerinin de doğal ölümle hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler defnedilmek üzere yakınlarına verildi. İlgili Haberler Bolu'daki otel yangını faciasında sigorta detayı! Milyonlarca dolarlık maliyet çıkacak Son dakika | Narin Güran davasında gerekçeli karar açıklandı