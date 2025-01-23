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Bir günde 4'ü kadın 5 kişinin cansız bedeni bulundu! Ölüm sebepleri belli oldu

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ocak 2025 16:24 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 16:32

Elazığ'da bir günde 4'ü kadın toplam 5 kişi evlerinde ölü halde bulundu. Yapılan incelemeler sonucu 5 kişinin ölüm sebebi belli oldu.

Elazığ’dan peş peşe acı haberler geldi. Bir günde 5 kişi evlerinde ölü bulundu. Ekiplerin incelemesi sonucu şahısların ölüm sebepleri tespit edildi.

Olay Elazığ merkezindeki 4 farklı mahallede meydana geldi. Üniversite​, Fevzi Çakmak, Ulukent ve Sürsürü mahallelerinde yaşayan N.G., M.Ö., A.K., B.Ş. ve ismi öğrenilemeyen erkek şahıstan haber alınamadı.

Bir günde 4'ü kadın 5 kişinin cansız bedeni bulundu! Ölüm sebepleri belli oldu - 1. Resim

5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Haber verilmesi üzerine sabah saatlerinde evlere polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 4'ü kadın toplam 5 kişinin cansız bedenleri bulundu.

Bir günde 4'ü kadın 5 kişinin cansız bedeni bulundu! Ölüm sebepleri belli oldu - 2. Resim

ÖLÜM SEBEPLERİ AÇIKLANDI

Yapılan ilk incelemede epilepsi hastası olan A.K.’nin atak nedeniyle, diğerlerinin de doğal ölümle hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından cenazeler defnedilmek üzere yakınlarına verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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