Kartalkaya faciası da ders olmadı! Elazığ’da dehşete düşüren 'yangın merdiveni'

23 Ocak 2025 15:57 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 16:08

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşanan faciada 'yangın merdiveni' tartışması devam ederken, Elazığ'da bir binada kaydedilen görüntüler şoke etti. Girişi ve çıkışı olmayan yangın merdiveni sosyal medyada gündeme oturdu.

Bolu​ Kartalkaya'da yaşanan yangın​ faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Faciada ihmaller zinciri konuşulurken Elazığ​'dan gelen görüntüler 'yok artık' dedirtti. Yangın merdiveninin binaya sonradan monte edildiği bina gündeme oturdu. Binada süs gibi duran yangın merdivenleriyle ilgili konuşan vatandaş, "Bu merdiveni sanki çizgi filmlerde görmüş gibiyim. Ne girişi ne de çıkışı var. Binaya girmek istesen binaya giremiyorsun." dedi.

''BU MERDİVENİ SANKİ ÇİZGİ FİLMLERDE GÖRMÜŞ GİBİYİM''

Üniversite Mahallesi Efe Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın yangın merdiveni görenleri hayrete düşürdü. Binanın dış cephesine monte edilen yangın merdivenine giriş ve çıkışın olmadığı görüldü. Duvarda adeta süs gibi duran merdiven, görenlerin tepkisini çekti. Bolu’daki kayak merkezinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Baki Cengiz adlı vatandaş, ''Geriye kalanlara da başsağlığı diliyorum. Bazı ihmalkarlıklar var. Devletin bunları göz önünde bulundurması lazım. Elazığ’daki bir binada bulunan yangın merdivenini görünce çok şaşırdım. Böyle bir merdivenin olması imkansız gibi bir şey. Bu merdiveni sanki çizgi filmlerde görmüş gibiyim. Ne girişi ne de çıkışı var. Binaya girmek istesen binaya giremiyorsun. Aşağı baksan düşeceksin, bir şey yok. Nereye gideceksin, başka bir alternatifin yok. Bildiğiniz sade, düz, beton yığınlarının içerisinde demir direklerden başka bir şey ifade etmiyor” dedi.