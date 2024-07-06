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Bir ilde daha denize girmek yasaklandı!

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Temmuz 2024 17:08 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 17:11
Bir ilde daha denize girmek yasaklandı!

Son birkaç gündür şiddetli rüzgarın etkili olduğu Sakarya sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

3 İLÇEDE YASAK

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişlere müsaade edilmiyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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