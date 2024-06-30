Giysileri kıyıda bulundu! Bozcaada'da denize giren 77 yaşındaki kadın sırra kadem bastı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Haziran 2024 10:51 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 11:13
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde denize giren 77 yaşındaki Fügen Er bir daha çıkmadı. Sırra kadem basan kadın için çalışma başlatıldı.
Bozcaada'da yaşayan 77 yaşındaki Fügen Er, dün öğle saatlerinde girdiği denizde kayboldu. Sulubahçe Koyu'na gelen kadının saatler sonra kıyafetlerini bulan komşuları durumu ekiplere bildirdi.
AFAD ÇALIŞMA BAŞLATTI
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesinde görevli deniz polisi ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
Ekiplerin, Sulubahçe Koyu'ndaki arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı