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Üsküdar'da tepki çeken karar! Kısıtlama getirildi

Editör: Emir Yücel / Kaynak: Sabah
30 Haziran 2024 10:57 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 11:00
Üsküdar&#039;da tepki çeken karar! Kısıtlama getirildi

Üsküdar'da öğrencilerin hem ders çalıştığı hem de kafe olarak kullandığı Nevmekan ile ilgili Üsküdar Belediyesi tarafından kısıtlamaya gidildi.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen Üsküdar Belediyesinde tepki çeken bir karar alındı. Henüz yapımının üstünden bir sene geçmeyen, öğrencilerin en uğrak yeri Nevmekan tadilat dolayısıyla kapatıldı.

Üsküdar'da tepki çeken karar! Kısıtlama getirildi - 1. Resim

Diğer Nevmekanlar ise saat 18:00'da kapatılacak şekilde hizmete devam etme kararı aldı. 24 saat boyunca hem kafe hem de kütüphane olarak kullanılan Nevmekan hakkında verilen bu karar, büyük tepkilere yol açtı.

Üsküdar'da tepki çeken karar! Kısıtlama getirildi - 2. Resim

2016 yılında Bağlarbaşı'nda ilk şubesi açılan ve hem kütüphane hem de kafe olan Nevmekanlar, 24 saat açık olması ve ücretsiz çay, çorba ve kek gibi ikramlarla öğrencileri motive etme anlamında tam not aldı.

Üsküdar'da tepki çeken karar! Kısıtlama getirildi - 3. Resim

"HAKLARINIZA SAHİP ÇIKIN"

Üsküdar Belediyesi'nin almış olduğu bu karara bir tepki de eski Üsküdar Belediye Başkanı ve Nevmekan projelerini gerçekleştiren Hilmi Türkmen'den geldi.

Üsküdar'da tepki çeken karar! Kısıtlama getirildi - 4. Resim

Türkmen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Açılalı 1 yıl olmamış. Nevmekan'ı tadilat yapıyoruz diyerek kapatmak, gençlerin evi olan bir kütüphaneyi tam da yaz okulu zamanı 18:00'de kapatmak... Sevgili gençler, bunlar siyaset üstü eserler ve kimsenin malı değil, sadece sizin. Sizden ricam, haklarınıza sahip çıkın."

 

 

Kaynak: Sabah
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