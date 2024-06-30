Üsküdar'da tepki çeken karar! Kısıtlama getirildi

30 Haziran 2024 10:57 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 11:00

31 Mart yerel seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen Üsküdar Belediyesinde tepki çeken bir karar alındı. Henüz yapımının üstünden bir sene geçmeyen, öğrencilerin en uğrak yeri Nevmekan tadilat dolayısıyla kapatıldı.

Diğer Nevmekanlar ise saat 18:00'da kapatılacak şekilde hizmete devam etme kararı aldı. 24 saat boyunca hem kafe hem de kütüphane olarak kullanılan Nevmekan hakkında verilen bu karar, büyük tepkilere yol açtı.

2016 yılında Bağlarbaşı'nda ilk şubesi açılan ve hem kütüphane hem de kafe olan Nevmekanlar, 24 saat açık olması ve ücretsiz çay, çorba ve kek gibi ikramlarla öğrencileri motive etme anlamında tam not aldı.

"HAKLARINIZA SAHİP ÇIKIN"

Üsküdar Belediyesi'nin almış olduğu bu karara bir tepki de eski Üsküdar Belediye Başkanı ve Nevmekan projelerini gerçekleştiren Hilmi Türkmen'den geldi.

Türkmen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Açılalı 1 yıl olmamış. Nevmekan'ı tadilat yapıyoruz diyerek kapatmak, gençlerin evi olan bir kütüphaneyi tam da yaz okulu zamanı 18:00'de kapatmak... Sevgili gençler, bunlar siyaset üstü eserler ve kimsenin malı değil, sadece sizin. Sizden ricam, haklarınıza sahip çıkın."