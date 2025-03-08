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 | Murat Makas

Bir ilde daha ortaya çıktı! Vatandaşları korkutan görüntü: Derinliği 80 metre

Türkiye'de son zamanlarda artmaya başlayan doğa olayları bu kez Aksaray ve Karaman'da görüldü. Tarlada oluşan dev obruk vatandaşları tedirgin etti. Yetkililer obruğun oluşma sebebini açıkladı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.03.2025
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
08.03.2025
saat ikonu 15:23

Aksaray'ın Eskil ilçesine oluşan obruk çevredeki vatandaşları korkuturken Karaman’ın Ortaoba köyünde de yeni sürülmüş bir tarlada oluşan obruğu görenler hayrete düştü. Obruğu görenler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde incelemede bulunarak tedbir aldı.

OBRUK 70-80 METRE DERİNLİĞİNDE

Ortaoba köy muhtarı Mehmet Kılınç, obruğu buradan geçen bir köylünün fark ettiğini söyledi. Konya'nın Karapınar ilçesinde oluşan obrukları televizyondan izlerken, şimdi bu durumun kendi köylerinde de olduğunu belirten Kılınç, "Çapı küçük gibi görünse de şuanda obruğun derinliğinin ne kadar olduğunu göremiyoruz, ancak 70-80 metre derinliğinde olduğunu tahmin ediyoruz. Obruğun oluştuğu tarla yerleşim yerlerine çok yakın. Onun için inşallah üzücü bir durumla karşılaşmayız "dedi.

YER ALTI SULARI BİTİYOR!

Obruğun oluştuğu tarlada incelemede bulunan Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da Türkiye'yi besleyen Karaman ve Konya Ovasında oluşan obrukların artık sürpriz olmadığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen obruktan sonra bugün de burada oluştuğunu belirten Bayram, "Karaman'daki obruk sayısı son yıllarda hızla artmaya başladı. Önceden obruğu Konya'nın Karapınar ilçesinde olduğu zaman duyardık. Şimdi Karapınar'a sınır olan Karaman'ın köylerinde de obruklar oluşmaya başladı. Şu anda oluşan bu obruk çok ürpertici. Ben şimdiye kadar bu kadar derinlikte bir obruk görmedim. Obrukta yaklaşık 80 metre derinlik var. Bunun ana nedeni ise yer altı sularının bitmesidir" diye konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Obruk sonucu ne olur?
Yer altı suyunun, karbondioksit ile birleşimi sonucu karbonik asit oluşur. Bu karbonik asit kireç taşının yoğun olduğu toprakları zamanla çözerek yer altında mağaralar oluşmasına neden olur, bir müddet sonra mağaranın üstünde bulunan toprak çöker. İşte bu çökme sonucu oluşan derin çukurlara obruk denir.
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