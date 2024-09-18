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Obruk tehlikesi olan 16 il açıklandı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
18 Eylül 2024 13:51 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 13:53
Obruk tehlikesi olan 16 il açıklandı

Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından obruk oluşma potansiyeli yüksek ve düşük illerin duyarlılık haritası çıkarıldı.

Konya​ Teknik Üniversitesi Obruk​ Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Fetullah Arık, Konya, Aksaray​, Karaman​, Nevşehir ve Eskişehir başta olmak üzere obruk tehlikesi olan 16 ili açıkladı.

HANGİ İLLERDE OBRUK OLUŞMA RİSKİ VAR?

Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Fetullah Arık; Konya Kapalı Havzası, Karaman, Aksaray ve Niğde'yi kapsayan alanda obrukların oluşmaya devam ettiğini anımsatarak Anadolu'nun farklı bölgelerindeki illerde de obruk oluşumlarının artış gösterdiğine dikkat çekti.

Prof.Dr.Fetullah Arık’ın yaptığı açıklamaya göre obruk oluşma riski olan iller; Konya, Aksaray, Karaman, Nevşehir, Niğde, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Ankara, Çankırı, Çorum, Sivas, Diyarbakır, Bitlis, Batman, ve Manisa olarak belirlendi.

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OBRUK NEDEN OLUR?

Obrukların oluşmasının temel nedeni; kireçtaşı, dolomit, jips gibi suyun çözülmesine yatkın kayaçların zamanla erimesidir.

Obruklar yeraltı mağaralarının oluşmasının ardından zeminin çökmesiyle oluşur.

OBRUK NERELERDE OLUR?

Obruklar genellikle çözünmeye yatkın kayaçların bulunduğu tarım arazilerinde, yerleşim yerlerinde ve açık arazilerde görülür.

OBRUK TÜRKİYE’DE NEREDE GÖRÜLÜR?

Türkiye’de 20’den fazla obruğun görülen yer Konya havzasıdır.

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Kaynak: TGRT Haber
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Gizem18 Eylül 2024 13:59

Vay be böyle bir harita çıkarmak çok iyi, artık obruk olaylarına daha dikkat edebilirler

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