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 | Merve Yaz

Bir ilde su alarmı! Son 10 yılın en düşük seviyesinde

Yurt genelinde etkili olan bunaltıcı sıcak hava dalgası, özellikle Doğu illerini olumsuz yönde etkiliyor. Su kaynakları ve barajlar alarm veriyor. O illerden biri de Malatya oldu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, il merkezini besleyen su kaynaklarının son 1 yılın en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı.

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Bir ilde su alarmı! Son 10 yılın en düşük seviyesinde
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 10:17

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde yaşanan iklim değişikliğinin olumsuz etkisini kent olarak yakından hissettiklerini, merkez ilçeler olan Battalgazi ve Yeşilyurt'u besleyen Kaptaj kaynağının son 10 yılın en düşük seviyesini gördüğünü belirtti.

Su debisinde geçen yıl temmuz ayına göre yüzde 20'lik azalma yaşandığını dile getiren Er, şunları kaydetti:

Bir ilde su alarmı! Son 10 yılın en düşük seviyesinde

"Bu da saniyede ortalama 700 litrelik bir suya tekabül ediyor. Bu durum konunun ciddiyetini açıkça ortaya koyuyor. Malatya'mızın su kaynağında çıkan sudaki bu ciddi düşüş, beraberinde sahadaki arızalar sonrası şebekeye su verilme sürecini de olumsuz etkiliyor. Su kesintilerinin ve kesinti sonrası sürecin uzamasının temel sebebi, sonrası şebekelerimizin çok ciddi zarar görmesi ve şehir merkezimizde sürdürülen yoğun inşa ve faaliyetleri sırasında meydana gelen, ortalamanın 4-5 kat fazlası arızalar ile su kaynağımızdaki debinin ciddi anlamda düşmesidir. haritasına baktığımızda olayın ciddiyetini daha iyi anlıyoruz."

Bir ilde su alarmı! Son 10 yılın en düşük seviyesinde

Malatya'nın yanı sıra bölge genelinde de aynı sorunların yaşandığını aktaran Er, kuraklıkla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Er, su kaynaklarındaki bu soruna acil durum olarak bakılması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya genelinde günlük ortalama 200 içme suyu arızasına müdahale ediyoruz. Bu da zaman zaman su kesintilerine neden oluyor. Ancak MASKİ ekiplerimiz 7/24 sahada, su temininde sürekliliği sağlamak için büyük fedakarlıkla çalışıyor. Arızalara müdahale süresini ortalama 200 saatten 17-18 saatlere düşürdük. Deprem sonrası artan kayıp-kaçak oranlarını kontrol altına almak için yaptığımız çalışmalar sayesinde saniyede 450 litre suyu sisteme yeniden kazandırdık. Bu önemli kazanım, hem su tasarrufu hem de kuraklıkla mücadelede büyük adımdır."

Bir ilde su alarmı! Son 10 yılın en düşük seviyesinde

ALTYAPIYA 15 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Kaçak su kullanımıyla ilgili de sürekli önlem aldıklarını dile getiren Er, ekiplerin sahada önemle çalıştığını aktardı.

Sami Er, "Depremde hasar gören altyapının onarımı ve modernizasyonu için toplam 15 milyar liralık yatırım planladık. 2025 yılı için 4,4 milyar liralık yatırım programımızın yüzde 40'ını tamamladık. Şehrimizin su, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yenileyerek daha dirençli altyapı oluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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ETİKETLER
#malatya
#kuraklık
#iklim değişikliği
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#Su Sıkıntısı
#Su Temini
#Gündem
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