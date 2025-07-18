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 | Murat Makas

Aşırı sıcaklarda çalışanlara uyarı: Bu durum beyin kanamasına yol açar

Aşırı sıcaklarda yürüyen ve çalışan vatandaşları uzmanlar uyarıyor. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen aşırı sıcakların beyne zarar verebileceğini söyledi. Uzman isim bol sıvı tüketimine dikkat çekti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 09:33

Aşırı sıcaklar sebebiyle uzmanlar dışarıda zaman geçirmek isteyen vatandaşları uyarıyor. Adana’da termometreler mevsim normallerinin çok üzerinde etkisini sürdürüyor. Son günlerde 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar serin ve gölgeli alanlara yöneliyor. Uzmanlar, özellikle uzun süre güneş altında kalmanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle sıcak havalarda şapka takmadan yürümek veya çalışmak beyin kanamasına neden olabiliyor.

Aşırı sıcaklarda çalışanlara uyarı: Bu durum beyin kanamasına yol açar

"SICAKLAR HERKESTE BEYİN KANAMASINA YOL AÇMAZ"

Konuyla ilgili Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şen, aşırı sıcakların insan sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğine dikkat çekerek, "Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir. Ancak bu sıcaklar herkeste beyin kanamasına yol açmaz. Aşırı sıcaklarda beynin tansiyondaki oynamalara karşı kendisini koruduğu oto regülasyon sistemi var. Sıcak havalarda damarlarda aşırı bir genişleme, bunun sonucu olarak da tansiyonda düşme olur. düşmesi ise beyne veya diğer organlara giden kan miktarlarında azalmaya yol açar. Beyinde buna hemen tepki olarak onu dengelemeye çalışır. Kalp hızı artar ve eğer yaşlıysanız, damar duvarınız zayıfsa, idrar söktürücü ilaç kullanıyorsanız, tansiyon hastasıysanız bu durumlar beyinde kanamaya yol açar" ifadelerini kullandı.

Aşırı sıcaklarda çalışanlara uyarı: Bu durum beyin kanamasına yol açar

SIVI UYARISI

Tansiyon hastaları ve idrar söktürücü ilaç kullananların daha dikkatli olması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Şen, "Aşırı sıcaklarda beraberinde terlemede fazla olduğu için vücut sıvı kaybediyor. Yeteri kadar sıvıyı vücuda almadığınızda ise kanda koyulaşma, yoğunlaşma oluyor. Bu yoğunlukta beyin ve kalp damarlarında tıkanıklığa yol açarak felçlik yapar ya da kalp, fazla efor harcayarak tansiyon hastalığı olarak kendisini gösterebilir. Tansiyon hastasıysanız, idrar söktürücü ilaçlar alıyorsanız muhakkak dikkatli olmanız gerekiyor" diye konuştu.

Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle yaşlılar, tansiyon hastaları ve ağır işlerde çalışanların sıcak saatlerde dışarı çıkmamalarını, bol sıvı tüketmelerini ve güneşten korunmalarını önerdi.

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ETİKETLER
#beyin kanaması
#tansiyon
#sıcak hava
#Sağlık Uyarısı
#Sıvı Kaybı
#Güneş Alerjisi
#Sağlık
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