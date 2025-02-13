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 | Suat Vilgen

Bir kadın cinayeti daha! Nevşehir'de eski eş dehşet saçtı

Nevşehir'de bir kadın sokakta tartıştığı eski eşi tarafından tabancayla vurularak katledildi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 07:16
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 07:40

Türkiye'nin kanayan yaralarından kadın cinayetlerine bir yeni Nevşehir'de eklendi. E.Y. isimli cani, bir süre önce boşandığı 26 yaşındaki S.N.Ş.'yi sokak ortasında vurarak öldürdü.

İŞ YERİNE SIĞINDI

Olay Güzelyurt Mahallesi 215. Sokak'ta meydana geldi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce E.Y. tabancayla eski eşine ateş etti. Yaralanan kadın, sokaktaki bir iş yerine sığındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli E.Y. ise bir süre sonra polise teslim oldu.

YÜREK YAKAN ANLAR KAMERADA

Öte yandan S.N.Ş'nin yaralı halde koşarak bir işletmeye sığındığı ve sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale güvenlik kamerasınca kaydedildi. İş yerinde bulunan vatandaşlardan Neva Yanağlıbaş, gazetecilere, yaralı kadının koşarak bulundukları binaya girdiğini belirterek, "İmdat sesi duyduk, içeriye aldık. Montunda delik vardı, içeri girince yere yığıldı" dedi.

Mehmet Karataş da silah sesi duyduklarını, ardından kadının koşarak içeri girdiğini, yaralı olduğunu fark ettiklerinde zaman kaybetmeden 112'yi aradıklarını anlattı.

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun araştırmasına göre, 2024 yılında erkekler tarafından en az 394 Kadın oldürüldü. 259 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.
ETİKETLER
#nevşehir
#nevşehir
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#kadın cinayeti
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