Bir kaşıktan sonra dayanamadı, ikincisini de yedi! Arıcı kabusu yaşadı

Rize'de arıcı Miktat Kulaksız, kendisi sağdığı komar (deli) balından bir kaşık yedi. Tadını beğenip ikinci kaşığı da almasıyla birlikte adeta kabusu yaşadı.

Rize'nin Karasu köyünde arıcılık yapan Miktat Kulaksız, komar (deli) balı sağımı sonrası tattığı baldan zehirlendi. İlk kaşıktan sonra tadını beğenip ikinci kaşığı da yiyen Kulaksız, baş dönmesi yaşayınca yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, tansiyon ve nabzı düşen Kulaksız'a müdahale etti.

Balın kendini tuttuğunu anlayan Kulaksız'ın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri Kulaksız'ın tansiyonunun ve nabzının düştüğünü tespit ederek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan ve 10 saatlik gözetimin ardından sağlığına kavuşan Kulaksız, kendisine müdahale eden doktor ve 112 Acil Sağlık ekiplerine teşekkür etti.

"ARICILAR DİKKATLİ DAVRANMALI"

Hastaya ilk müdahaleyi yapan Paramedik Oğuzhan Toprak, deli bal sağımının zamanı olduğunu ve bu nedenle arıcıların dikkatli davranması gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Nöbetimizde bal tutması tanısıyla bir çağrı düştü. Bizde hızlı bir şekilde olay yerine gittiğimizde hastanın baldan zehirlendiğini, deli bal yediğini saptadık. Buna bağlı olarak kalp fonksiyonları yavaşlamıştı. Nabzı 35'li seviyelerde, tansiyonu 70'e 40 seviyelerindeydi. Hemen tanı koyup ilaç tedavisine geçtik.

İlaç uyguladıktan sonra hasta kendine geldi biraz. Bu dönemde deli bal sağımı hastaları etkiliyor. Nabızları düşürüyor, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü ve alerjiye kadar gidebiliyor. Bu acil bir durumdur müdahale edilmezse ölüme kadar varan sonuçlar doğurabilir. O yüzden hastalarım dikkatli olması gerekiyor."

Deli balı yedikten sonra yaşadıklarını anlatan arıcı Miktat Kulaksız, "Komar balı yani deli bal üretiminden sonra sağıma geçtik. Sağım yaparken bal çok tatlıydı bir kaşık iki kaşık derken balın tuttuğunu hissettik. Baş dönmesi ve göz kararması yaşadım. Akabinde 112’ yi aradık. 5-6 dakika içerisinde 112 geldi, hastaneye gittik. 10 saat hastanede kaldık. Orada serumlar ve ilaçlar uygulandı, bir 10 saat sonra düzeldim ve sağlığıma kavuştum. 112 ekibine ve devletime teşekkür ediyorum Allah razı olsun" ifadelerine kullandı.