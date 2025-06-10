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 | Özge Sönmez

Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor! Törende duygusal anlar: Eşi ağlayarak helallik istedi

Elektrik çarpması sonucu tedavisi yoğun bakımda devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek hayata tutunamadı. 3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Zeyrek için büyükşehir belediyesi binası önünde tören düzenleniyor. Zeyrek'in cenazesi törenin ardından Şehzadeler ilçesindeki aile kabristanına defnedilecek. Öte yandan törende duygusal anlar yaşandı. Zeyrek'in eşi ve annesi ayakta durmakta zorlandı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 12:13

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi Pandora Evleri'ndeki havuzda yaşanan bir sıkıntıdan dolayı makine dairesine giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek elektrik akımına kapılmıştı. 3 gün boyunca yoğun bakımda tedavisi süren Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 48 yaşında yaşamını yitiren Zeyrek'in cenazesi hastane morgundan eşi Nurcan Zeyrek tarafından teslim alındı. Zeyrek için belediye binasında düzenlenen törende eşi Nurcan Zeyrek ayakta durmakta zorlandı.

Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor! Törende duygusal anlar: Eşi ağlayarak helallik istedi

BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE TÖREN

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için büyükşehir belediyesi binası önünde tören düzenleniyor. Tören öncesi belediye binasına Türk Bayrağı ile başkan Zeyrek fotoğrafı asıldı.

Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor! Törende duygusal anlar: Eşi ağlayarak helallik istedi

ANNE FENALAŞTI

Ferdi Zeyrek'in annesi Gülten Zeyrek, oğlunun tabutuna sarıldı. Gülten Zeyrek, fenalaştı. Sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor! Törende duygusal anlar: Eşi ağlayarak helallik istedi

EŞİNDEN YÜREK YAKAN SÖZLER

Ferdi Zeyrek'in tabutu başında gözyaşlarıyla konuşan Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek'in sözleri yürekleri yaktı.

"O, Manisa sevdalısıydı. O, hepinizi çok seviyordu. O çok inançlı bir adamdı. Gecesini gündüzüne katmadan "Yapacak çok işim var." diyordu. Hep hayaliydi. "Ben belediye başkanı olacağım." diyordu. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki: "Nurcan, dik dur. Üç tane çocuğumuz var." Ben ona sözümü verdim bugün. Hep dik duracağım. Onun kalbi benim bende. Onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum. O çok inançlı bir adamdı çünkü. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Hakkınızı helal ediyor musunuz? Hakkınızı helal ediyor musunuz? Üç tane yavrum var. Sözümü tutacağım. Onlara hem anne hem baba olacağım. Ama biliyorum ki bütün Manisa'nın, bütün Türkiye'nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun."

Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor! Törende duygusal anlar: Eşi ağlayarak helallik istedi

"FERDİ BENDEN DAHA MANİSALI'YDI"

CHP lideri Özgür Özel ise gözyaşları içerisinde konuştu.

Özel'in ifadeleri şu şekilde:

"Ben altı yaşımdan beri bir kürsüye çıkıp konuşuyorum. Altı yaşımdan beri elimde mikrofon var. Herhalde en zoru şimdiye kadarki konuşmaların. Abim "Bir daha anlatsana." diyordu. Grup toplantısında Manisa seçimini anlatmıştım. "Abi bir daha anlat, güzel anlatıyorsun." diyordu. Deniz Bey, Deniz Baykal 2009'da belediye başkan adayımız rahatsızlanıp çekilince 40 gün kala Manisa'ya aday ol dedi bana. Ben de dedim ki: "O seçim çoktan gitti, çok geciktik." Bir öncekisi "Alamayız orayı." dedim, Manisa'yı alamayız. Dedi ki: "Alırsın." Genel Başkanım, bir önceki seçimde oyumuz %6 dedim. Nasıl alacağız Manisa'yı? Dedi ki: "Sen alacaksın. Bu seçimde değil ama Manisa Belediyesi'ni sen alacaksın." Ben alamadım. O aldı. Ferdi aldı. Biz burada gördüğünüz çocukluk arkadaşları ortak özelliğimiz 15 gün Manisa'dan ayrı kalsak burnumun direği sızlar. Bu Spil Dağı'nı kardeşim, Barış kadar çok özlerim. Ferdi benden daha Manisalı'ydı. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına, bir de bu Manisa'ya."

Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor! Törende duygusal anlar: Eşi ağlayarak helallik istedi

ÇATAL MEZARLIĞI’NDAKİ AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLECEK

Cenaze namazından sonra Zeyrek'in cenazesi, Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek. Taziyeler ise Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda kabul edilecek.

Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor! Törende duygusal anlar: Eşi ağlayarak helallik istedi
Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor! Törende duygusal anlar: Eşi ağlayarak helallik istedi

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