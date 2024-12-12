Bir mahalle heyelan korkusuyla yaşıyor! Ambulans bile giremiyor, evler çökmek üzere

12 Aralık 2024 13:34 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 13:35

Zonguldak'ta iki ay önce heyelanın meydana geldiği yola yakın evlerde oturanlar, korku içinde yaşıyor. Mahalleli, ulaşıma kapatılan yol ve evleri için yardım istiyor. Mahalle sakinlerinden Yaşar Ar, tedirgin şekilde yaşadıklarını belirterek, "Allah korusun hastamız olsa ambulans gelemiyor. Her türlü mağdur oluyoruz. Valilik tarafından evlerin boşaltılmasını söylediler ama biz bu karda yağmurda nereye gideceğiz?" ifadelerini kullandı.

Zonguldak​'ın Karaelmas Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar korku içinde yaşamlarını sürdürüyor. Bölgede yaklaşık iki ay önce heyelan​ meydana geldi. Ekipler inceleme yapıp yolu onararak önlem alması gerektiği belirlendi. Ancak bölgedeki evler için risk oluşmadığı gerekçesiyle tahliye kararı alınmadı.

'KARDA KIŞTA NEREYE GİDECEĞİZ'

Mahalle sakinlerinden 53 yaşındaki Yaşar Ar, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi: "Sağanak yağmurlar etkili oldu. Felaket ortaya geldi. Biz de yetkililere durumu ilettik. Geldiler, baktılar. Gerekenin yapılacağını söylediler. Ama hiçbir şey yapılmadı. Biz devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz.

Heyelan sebebiyle mahallemize dolmuş gelmez oldu. Allah korusun hastamız olsa ambulans gelemiyor. Her türlü mağdur oluyoruz. Valilik tarafından evlerin boşaltılmasını söylediler ama biz bu karda yağmurda nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Buraya yolumuz yapılsın. Başka bir şey istemiyoruz. Doğalgaz boruları da hep ortaya çıktı."

'NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK'

Bir başka mahalle sakini Azmi Çelik ise heyelanın oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek şunları söyledi: "Heyelan sebebiyle tehlike oluştu. Dolmuşlarımız mahallemize gelemiyor. İlgililerden yardım bekliyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Heyelanın meydana geldiği bölgenin yakınında evimiz var. Evde 6 kişi yaşıyoruz. Heyelan böyle artarsa evimizin çökme tehlikesi de var. Korkuyoruz.

Gece kalkıp heyelanın artıp artmadığına bakıyoruz. Burası yaklaşık 2 aydır böyle devam ediyor. Hava şartlarının iyi olduğu günler oldu. Gelip yapmadılar."

Mahalle sakinleri, heyelanın oluşturduğu risklerin bir an önce ortadan kaldırılmasını ve yollarının onarılmasını talep etti. Vatandaşlar, heyelanla birlikte doğalgaz borularının da açıkta kalması nedeniyle yaşanabilecek tehlikelere de dikkat çekti.

Öte yandan belediye yetkilileri mahallenin girişine toprak yığını döküp, tahtadan barikat yaparak araç girişlerine izin vermedi. Heyelan bölgesi dron ile havadan görüntülendi.