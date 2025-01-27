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Bir otel yangını daha! Beyoğlu'nda turistler hemen dışarı çıktı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ocak 2025 15:07 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 15:16

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir otelde yangın paniği yaşandı. 5 katlı otelin sauna bölümünde bulunan elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı. Turistler hemen kendini dışarı attı.

İstanbul​'un Beyoğlu​ ilçesinde ço ksayıda turistin kaldığı bir otelde yangın paniği yaşandı. Yangın​, 13.45 sıralarında Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin eksi ikinci katında bulunan saunanın elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı.

Bir otel yangını daha! Beyoğlu'nda turistler hemen dışarı çıktı - 1. Resim

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Otelden bulunanlar panik halinde dışarı çıkarken, yangın otel​ çalışanlarının kendi çabalarıyla kısa sürede söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otelde kontrol amaçlı çalışma yaptı.

Otelde kalan bir kaç turist panikle dışarı çıktı. Otelin 5'inci katında kalan turist bir baba dumandan etkilenmesin diye çocuğunu battaniyeye sarıp dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri kontrollerini tamamlayıp ayrılırken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Bir otel yangını daha! Beyoğlu'nda turistler hemen dışarı çıktı - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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