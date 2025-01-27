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Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili yeni gelişme! Denetim firması yetkilisi gözaltına alındı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
27 Ocak 2025 11:51 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 12:04

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal otelde meydana gelen 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin denetim firması yetkilisi Ali A. İstanbul'da gözaltına alındı.

Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan felaketle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bolu​ Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında FQC Global Danışmanlık AŞ'nin yetkilisi Ali A. hakkında gözaltı kararı verildi.

Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili yeni gelişme! Denetim firması yetkilisi gözaltına alındı - 1. Resim

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'da gözaltına alınarak Bolu'ya getirilen zanlının İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor. Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, savcılıkta verdiği ifadede, "FQC Global Danışmanlık AŞ ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket en geç 2 yılda gelip yangın​, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar." iddiasında bulunmuştu.

Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili yeni gelişme! Denetim firması yetkilisi gözaltına alındı - 2. Resim

19 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir'in aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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