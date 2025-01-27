Otel faciası üzerinden bahis reklamı! İnsanların acısından beslendiler...

27 Ocak 2025 10:35 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 10:43

Bazı kendini bilmezler, Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel faciası üzerinden bahis reklamı yaptı. İnsanların acısından beslenen şahıslar, yalan hikayelerle insanları bahis sitelerine yönlendiriyor.

Bolu​ Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak Salı gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Tüm ülkeyi hüzne boğan bu trajik olayın ardından bazı kendini bilmezler, yangını fırsat bilerek sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yapmaya başladı.

SAHTE HESAP AÇTILAR

Özellikle Facebook gibi sosyal paylaşım platformlarında, kendilerini yangında görev yapan itfaiye personeli ya da yangından etkilenen vatandaşlar olarak tanıtan sahte hesaplar üzerinden paylaşımlar yapılmaya başlandı.

"PARA KAZANIYORUM, İSTERSEN SEN DE DENE"

Reklam içeriklerinde, dolandırıcılar kendilerini itfaiye personeli olarak tanıtıyor ve yangında bir çocuğu kurtardıkları için bir kadının teşekkür etmek amacıyla yanlarına geldiğini anlatıyor. Yaptıkları bu yalan senaryoya göre, kadın teşekkür etmek için telefonundaki bir uygulamayı gösteriyor ve “Bu uygulama sayesinde para kazanıyorum, istersen sen de dene. Bu benim teşekkür şeklim olsun” diyor. Ardından, sahte itfaiyeci rolündeki kişiler bu uygulamayı indirdiklerini, başta biraz kaybettiklerini ancak daha sonra milyonlar kazandıklarını iddia ederek yasa dışı bahis sitesi reklamı yaparak vatandaşları kandırmaya çalışıyor.

"HER ŞEYİMİ KAYBETTİM BU ŞEKİLDE AYAKTAYIM"

Bir başka senaryoda ise yangının olduğu gün otelde konaklayan aile hikayesi uyduran dolandırıcılar hikayeyi daha acıklı yapmak için çocuklarının 5'inci katta atlandığını ve yangın nedeniyle bütün eşyalarını kaybettiklerini söyleniyor. Yine bir kadının yanlarına geldiğini ve ağlamaması gerektiğini söyleyerek uygulamayı gösterdiğini ifade eden dolandırıcılar aynı şekilde başta para kaybettikleri ancak sonrasında milyonlarca lira para kazandıklarını söyleyerek vatandaşları dolandırmaya çalışıyor.

Öte yandan dolandırıcılar sadece sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapmakla kalmıyor ayrıca başka hesaplar ile gönderilerin altına para kazandıklarını söylüyorlar. Şahıslar reklamları paylaşımlarının altına farklı hesaplar kullanarak uygulama sayesinde para kazandıklarını yazıyor ve para fotoğrafları paylaşıyor.