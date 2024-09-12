'Bir şey gördüm anlatamam' demişti! Muhabir Canan Altıntaş, Narin'in köyünde ne gördüğünü açıkladı

12 Eylül 2024 09:52 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 10:38

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetini olay yerinden bildiren tv100 muhabiri Canan Altıntaş, gördüğü şeyi söylerse soruşturmanın etkilenebileceğini açıklamıştı. Altıntaş, günler sonra Narin'in köyünde gördüklerini anlattı.

Diyarbakır​'ın Tavşantepe köyünde kaybolan Narin Güran​'ın cansız bedeni bir çuval içinde bulundu ve aile fertleri dahil 23 kişi gözaltına alındı. Türkiye'nin gündemine oturan korkunç cinayette​ tüm gözler aileye çevrildi, savcılığa sevk edilen şüpheliler bir bir sorgulanmaya başlandı. Cinayeti​ takip eden gazetecilerden biri olan tv100 muhabiri Canan Altıntaş'ın Narin'in cansız bedeni bulunmadan önce "Bir şey gördüm ama söyleyemem" dediği anlar herkes tarafından merak edilmişti. Altıntaş, Narin'in köyünde ne gördüğünü açıkladı.

'BİR ŞEY GÖRDÜM ANLATIRSAM SORUŞTURMAYA ZARAR VERİR'

Narin’in kaybolmasından bir gün önce Canan Altıntaş, "Benim de bir evladım var. Bir saat bile ulaşamayınca nasıl merak ederim. Narin sesini duyurmak istedi mi bilemiyorum. İnsanlara güzel haberleri vermeyi umut ediyordum. Artık sonradan mı bırakıldı, bilmiyorum. Sabah duyduğumda şoka girdim. Narin’in yaşamadığını dün hissettim. Bir şey gördüm ve bunu hissettim. Ama soruşturma kapsamında bunu söyleyemiyorum. O köydeki herkesi artık çok iyi tanıyorum. Bunu söylemem soruşturmaya çok büyük zarar verir." ifadelerini kullanmış ve gündem olmuştu.

NARİN'İN KÖYÜNDE GÖRDÜKLERİNİ ANLATTI

Altıntaş gördüklerini, "O gün Narin bulunmadan bir gün önce kapı önünde birkaç kadın Yasin okuyordu. Bölgede Yasin ölülere okunur" ifadeleriyle açıkladı.