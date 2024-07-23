Bir tuhaf kaza! Kadın sürücünün dümdüz yolda takla attığı anlar kamerada
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Temmuz 2024 11:52 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 11:53
İstanbul Büyükçekmece'de görenlerin şaşkınlığını gizleyemeyeceği trajikomik bir kaza yaşandı. Kadın sürücü düz yolda yaklaşık 40 kilometre hızla seyrederken bir anda kaldırıma çarpıp takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kadın sürücü kendi imkanlarıyla arabadan çıktı.
Olay dün akşam saatlerinde Muratçeşme Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre düz yolda seyir halinde ilerleyen kadın sürücü, aracıyla kaldırım köşesine çarptı.
KENDİ İMKANLARIYLA ARAÇTAN ÇIKTI
Çarpmanın etkisiyle araç devrildi. Aracı kullanan kadın sürücü B.Ç. kazada hafif yaralanırken, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.
ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU
Olayı gören çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koştu.
Güvenlik kamerasına anbean yansıyan o görüntülerde sürücünün kaldırıma çarpıp aracı devirmesi ve sonrasında arabadan çıkması yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı