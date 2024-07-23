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Bir tuhaf kaza! Kadın sürücünün dümdüz yolda takla attığı anlar kamerada

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Temmuz 2024 11:52 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 11:53

İstanbul Büyükçekmece'de görenlerin şaşkınlığını gizleyemeyeceği trajikomik bir kaza yaşandı. Kadın sürücü düz yolda yaklaşık 40 kilometre hızla seyrederken bir anda kaldırıma çarpıp takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kadın sürücü kendi imkanlarıyla arabadan çıktı.

Olay dün akşam saatlerinde Muratçeşme Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre düz yolda seyir halinde ilerleyen kadın sürücü, aracıyla kaldırım köşesine çarptı.

Bir tuhaf kaza! Kadın sürücünün dümdüz yolda takla attığı anlar kamerada - 1. Resim

KENDİ İMKANLARIYLA ARAÇTAN ÇIKTI

Çarpmanın etkisiyle araç devrildi. Aracı kullanan kadın sürücü B.Ç. kazada hafif yaralanırken, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Bir tuhaf kaza! Kadın sürücünün dümdüz yolda takla attığı anlar kamerada - 2. Resim

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Olayı gören çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koştu.

Bir tuhaf kaza! Kadın sürücünün dümdüz yolda takla attığı anlar kamerada - 3. Resim

Güvenlik kamerasına anbean yansıyan o görüntülerde sürücünün kaldırıma çarpıp aracı devirmesi ve sonrasında arabadan çıkması yer aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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