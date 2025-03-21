Bir yalan daha çürütüldü! Saraçhane'de çekildiği iddia edilen videoyla ilgili açıklama

İBB Başkanı İmamoğlu'da yönelik yolsuzluk soruşturması devam ederken, protestoların adresi İBB binasının bulunduğu Saraçhane oldu. Ancak sosyal medyada yapılan dezenformasyonlar devam ediyor. Onlardan biri de 15 Mart 2025'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'taki hükümet karşıtı protestolarda kaydedilen görüntüler oldu. Mahşeri kalabalık görüntüleri sosyal medyada Saraçhane'de çekilmiş gibi gösterildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yolsuzluklarına karşı başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında terör ve yolsuzluk iddiası ve örgüt lideri suçlamalarıyla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için CHP sokakta. Protestoların adresi ise İBB binasının bulunduğu Saraçhane oldu.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından dijital platformlarda ve ana akım medyada birçok iddia gündeme geldi. Sosyal medyada Saraçhane'de çekildiği iddia edilen görüntüler kullanıcılar arasında tartışma konusu oldu.

X'te (eski adıyla Twitter) Saraçhane'de kaydedildiği iddiasıyla servis edilen görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından görüntülendi.

VİDEO DETAYLI ŞEKİLDE İNCELENİP ARAŞTIRILDI

Elde edilen ipuçlarından yola çıkarak yapılan açık kaynak taramasında, 15 Mart 2025'te Sırbistan'ın Belgrad kentinde hükümet karşıtı protestolar düzenlendiği belirlendi.

Saraçhane'de kaydedildiği iddiasıyla paylaşılan görüntülerin 15 Mart 2025'te Türkçe paylaşım yapan X (eski adıyla Twitter) sayfalarında da paylaşıldığı görüldü.



