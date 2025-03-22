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 | Merve Yaz

Bir yalan daha ifşa edildi! 'Polislere iftar kumanyası' iddialara açıklama geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve "Gösterilerde görevli polislere verilen iftar kumanyası" olduğu iddia edilen görüntülerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Bir yalan daha ifşa edildi! 'Polislere iftar kumanyası' iddialara açıklama geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 19:03
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 19:03

DMM, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'polislere iftar kumanyası' başlıklı görüntülere ilişkin açıklamada bulundu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Görevleri başındaki polis memurlarına iddia tarihinde akşam yemeği için verilen menüde; Tarhana Çorba, Bezelyeli Kebap, Damat Pilavı, Haydari , 1 adet meyve suyu , İrmik Helvası, 1 adet ekmek, 1 adet yarım litre su olmak üzere 8'li set kumanya bulunmaktadır" denildi.

Söz konusu görüntünün farklı zamanlarda da benzer manipülatif iddialarla dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği ifade edilen açıklamada ayrıca, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.


https://x.com/dmmiletisim/status/1903460915703357748?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1903460915703357748%7Ctwgr%5E0b3fd7804059000825b7725b749e6971336dc82f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.yirmidort.tv%2Fgundem%2Fbir-yalan-daha-ifsa-oldu-dmmden-polislere-iftar-kumanyasi-iddialarina-yalanlama-226505

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