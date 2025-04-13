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 | Suat Vilgen

Bir yanda bahar, bir yanda kar! Meteoroloji 4 il için sarı kodla uyardı ! 13 Nisan hava durumu

Meteoroloji 13 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Paylaşılan verilere göre Türkiye bugün burkaç mevsimi bir arada yaşayacak. Batı ve güney bölgelerde bahar havası yavaş yavaş hissedilmeye başlayacak. Ancak bazı illerde kar yağışı etkili olacak. 4 il için ise Meteoroloji sarı kodlu uyarı yayımladı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 06:48
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 07:47

Nisan ayı ortaları gelirken Türkiye'nin birçok bölgesi hala soğuk ve karlı hava ile mücadele ediyor. Ancak batı bölgelerde güneş yüzünü göstermeye başlarken sıcaklık değelerinin artışı ile birlikte ilkbahar mevsimi de yurdun bir bölümünde kendisini hissettirmeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre tahminler şöyle:

BUGÜN HAVA NASIL?

Son değerlendirmelerine göre, bugün hava durumu bölge bölge farklılık gösterecek. İç Anadolu’nun büyük bölümü, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bazı Akdeniz illeri yağışlı bir gün geçirecek. Yağışların kıyı bölgelerde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bir yanda bahar, bir yanda kar! Meteoroloji 4 il için sarı kodla uyardı ! 13 Nisan hava durumu

4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Diğer yandan Meteoroloji 4 il için de sarı kodlu uyarı duyurusu yaptı. Uyarıya göre bugün kuvvetli bugün Kastamonu’nun kuzeyi ile Bartın, Karabük ve Sinop illerinin 400 metre üzerindeki rakımlı kesimlerinde kar yağışı zaman zaman kuvvetli olacak. Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı olmaları isteniyor.

Bir yanda bahar, bir yanda kar! Meteoroloji 4 il için sarı kodla uyardı ! 13 Nisan hava durumu

Ayrıca Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Doğu Anadolu’da zirai don bekleniyor. Özellikle tarımsal üretimle uğraşan çiftçilere, Meteoroloji'nin bölgesel tahminlerini yakından takip etmeleri ve önlem almaları tavsiye ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu bir gün bekleniyor.

Edirne 16°C

İstanbul 13°C

Kırklareli 14°C

Sakarya 13°C

Bir yanda bahar, bir yanda kar! Meteoroloji 4 il için sarı kodla uyardı ! 13 Nisan hava durumu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Gökyüzü parçalı bulutlarla kaplı olacak.

Afyonkarahisar 9°C

Denizli 15°C

İzmir 18°C

Muğla 16°C

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu kesimlerde sağanak ve yükseklerde karla karışık yağış görülebilir.

Adana 18°C

Antalya 21°C (doğu ilçeleri yağışlı)

Burdur 11°C

Hatay 18°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Konya ve Eskişehir hariç bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Ankara 8°C

Eskişehir 11°C

Konya 8°C

Nevşehir 6°C

Bir yanda bahar, bir yanda kar! Meteoroloji 4 il için sarı kodla uyardı ! 13 Nisan hava durumu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Yağmur ve kar karışımı yağışlar etkili olacak.

Bolu 6°C

Karabük 5°C

Sinop 11°C

Zonguldak 10°C

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar bekleniyor.

Amasya 10°C

Rize 11°C

Samsun 11°C

Trabzon 11°C

Bir yanda bahar, bir yanda kar! Meteoroloji 4 il için sarı kodla uyardı ! 13 Nisan hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Genel olarak kar yağışlı bir gün geçirecek.

Erzurum 4°C

Kars 5°C

Malatya 13°C

Van 3°C

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GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bölgenin kuzey ve doğusu yağışlı.

Adıyaman 15°C

Diyarbakır 13°C

Gaziantep 14°C

Mardin 10°C

Sıkça Sorulan Sorular

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