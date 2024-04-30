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30 Nisan 2024 10:09 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 10:18

Birinci katta yaşayanların korkulu rüyasıydı... Kıskıvrak yakalandı

Birinci katta yaşayanların korkulu rüyası olan hırsız, polisin adım adım takibi sonrası kıskıvrak yakalandı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Birinci katta yaşayanların korkulu rüyasıydı... Kıskıvrak yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda birinci katlarda bulunan evlere boruları kullanarak giren ve hırsızlık yapan kişi için polis alarma geçti.

Hırsızlık ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri operasyon başlattı.

Ekipler, aynı yöntemle 3 hırsızlığın yaşandığı bölgede tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin 35 adet suç kaydı bulunan Ö.P. (32) olduğu belirlendi.

Birinci katta yaşayanların korkulu rüyasıydı... Kıskıvrak yakalandı - 1. Resim

MANİSA'DAN HIRSIZLIK İÇİN GELMİŞ

Ekiplerin çalışmalarının ardından Ö.P.'nin Manisa'dan Bursa'ya hırsızlık için geldiği tespit edildi. Ö.P. hırsızlık amaçlı bölgede dolaştığı sırada Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Ö.P. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Ö.P.'nin evlere tırmanarak girme anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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