Bisiklet parkında bisiklet süren gence dayak! Sopayla kovaladı

16 Temmuz 2024 08:47 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 08:58

Tüm mal varlığı çalındı, hırsızın kim olduğunu görünce beyninden vurulmuşa döndü!

Tüm mal varlığı çalındı, hırsızın kim olduğunu görünce beyninden vurulmuşa döndü!

Arnavutköy’de akıllara durgunluk veren bir maganda terörü olayı yaşandı. Bir genç, bisiklet sürenler için hizmet veren parkta, bisiklet sürdüğü için gözü dönmüş bir adamın saldırısına uğradı!

Asayiş Berkemal isimli sosyal medya hesabında yer alan görüntülere göre, bisiklet parkurunda çocuklarını oynatan adam, çocuklarını tehlikeye attığı gerekçesiyle parkurda bisiklet süren gencin parktan ayrılmasını istedi.

ÇOCUĞUN İZAH ÇABASI İŞE YARAMADI

Gencin, parkurun aslında bir bisiklet parkuru olduğunu anlatmaya çalışması magandayı daha da sinirlendirdi. Ailesinin ve parktaki çocukların gözü önünde gence saldıran ve yumruk sallayan gözü dönmüş adam, daha sonra bir çocuğun elindeki sopayı alarak bisikletli gencin üzerine yürüdü.

ÇAREYİ KAÇMAKTA BULDU

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar gence olay yerinden kaçması tavsiyesinde bulundu. Adamın üzerine doğru geldiğini gören genç de çareyi pedallara hızla basarak olay yerinden kaçmakta buldu.

Gencin kayda aldığı görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi görürken, vatandaşlar gözü dönmüş magandaya sert tepki gösterdi.