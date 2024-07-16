Bisiklet parkında bisiklet süren gence dayak! Sopayla kovaladı
Arnavutköy’de bir genç, bisiklet parkurunda bisiklet sürdüğü için bir magandanın saldırısına uğradı. Gözü dönmüş adamın sopayla üzerine yürüdüğü genç kaçarak canını zor kurtarırken o anlar kameraya yansıdı.
Arnavutköy’de akıllara durgunluk veren bir maganda terörü olayı yaşandı. Bir genç, bisiklet sürenler için hizmet veren parkta, bisiklet sürdüğü için gözü dönmüş bir adamın saldırısına uğradı!
Asayiş Berkemal isimli sosyal medya hesabında yer alan görüntülere göre, bisiklet parkurunda çocuklarını oynatan adam, çocuklarını tehlikeye attığı gerekçesiyle parkurda bisiklet süren gencin parktan ayrılmasını istedi.
ÇOCUĞUN İZAH ÇABASI İŞE YARAMADI
Gencin, parkurun aslında bir bisiklet parkuru olduğunu anlatmaya çalışması magandayı daha da sinirlendirdi. Ailesinin ve parktaki çocukların gözü önünde gence saldıran ve yumruk sallayan gözü dönmüş adam, daha sonra bir çocuğun elindeki sopayı alarak bisikletli gencin üzerine yürüdü.
ÇAREYİ KAÇMAKTA BULDU
Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar gence olay yerinden kaçması tavsiyesinde bulundu. Adamın üzerine doğru geldiğini gören genç de çareyi pedallara hızla basarak olay yerinden kaçmakta buldu.
Gencin kayda aldığı görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi görürken, vatandaşlar gözü dönmüş magandaya sert tepki gösterdi.