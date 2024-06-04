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Bisikletli çocuğa çarptı: Havada defalarca takla attı!

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Haziran 2024 21:25 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 21:36

Tekirdağ'da 15 yaşındaki çocuk bisiklet sürerken aracın çarpmasıyla havada defalarca takla atarak feci biçimde yaralandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Tekirdağ Çerkezköy-Çorlu yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli çocuğa otomobil çarptı. Kazada 15 yaşındaki çocuk ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy istikametinden Çorlu istikametine seyir halinde olan Z.B. idaresindeki 59 AJK 969 plakalı otomobil, bisikleti ile yolun karşısına geçmek isteyen M.A.'ya (15) çarptı.

Bisikletli çocuğa çarptı: Havada defalarca takla attı! - 1. Resim

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olayda ağır yaralanan M.A.'nın yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Kanlar içinde kalan yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası bisiklet parçalara ayrılırken, sürücü Z.B. ise ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezine götürüldü. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis ekipleri kazayla ilgili araştırma başlattı.

Bisikletli çocuğa çarptı: Havada defalarca takla attı! - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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