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 | Murat Makas

Bitlis’te hayrete düşüren olay! Bir anda tonlarcası yer altından fışkırdı: İlk kez görüyoruz

Bitlis'te çevredeki vatandaşları hayrete düşüren bir olay yaşandı. Budaklı Kaplıcası olarak bilinen bölgeye yakın yerin altında hareketlilik meydana geldi. Uzmanlar, bölgeden uzaklaşıp durumun yetkililere anlatılmasını istedi.

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Bitlis’te hayrete düşüren olay! Bir anda tonlarcası yer altından fışkırdı: İlk kez görüyoruz
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 13:36
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 13:36

Nemrut Kalderası’nın arka tarafında halk arasında "Budaklı Kaplıcası" olarak bilinen bölgeye yakın bir noktada ürküten bir olay meydana geldi. Yer altında suyun yoğun hareketlenmesi ve tonlarca toprağın bir anda fışkırması doğaseverlerde panik havası oluşturdu. Yaşanan olay hemen uzmanlarla paylaşıldı.

İLK KEZ GÖRÜLÜYOR

Yerin altında bir anda tonlarca toprak fışkırması amatör balıkçılarda da korkuya neden oldu. Doğa ve uzay gözlemciliği yapan Dr. Cihan Önen, bölgede daha önce gaz çıkışı gözlemlediklerini ve bu konuda uyarılarda bulunduklarını belirtti. Önen, "Açık hava kaplıcalarında zehirli gaz ölçümleri gerçekleştirdik. Ancak bu denli büyük bir hareketliliğe ilk kez tanık oluyoruz. Bu olay, gaz çıkışından mı yoksa farklı bir yeraltı aktivitesinden mi kaynaklanıyor, ilk etapta belirleyemedik. Jeotermal araştırmalar yapan bilim insanları ile yetkililer tarafından durum izlenebilir" dedi.

HİDROJEN SÜLFÜR VEYA KARBONDİOKSİT

Daha önce bölgede hidrojen sülfür ölçümleri yaptığını ifade eden Önen, zehirli gaz çıkışlarına da tanıklık ettiğini söyledi. Önen, "Eğer bu durum yer altındaki gazların birikimi ve ani çıkışıyla ilişkiliyse, bölgeden derhal uzaklaşılmalı ve yetkililere haber verilmelidir. Çıkış yapan gazlar arasında hidrojen sülfür veya karbondioksit gibi gazların bulunması muhtemeldir. Bu gazların ani yoğun bir şekilde yüzeye çıkışı, solunum sistemi başta olmak üzere insan sağlığı üzerinde riskler oluşturabilir" diye konuştu.

OLAY YERİNDEN UZAKLAŞMALI, YETKİLİLERE HABER VERİLMELİ

Dr. Cihan Önen; doğa yürüyüşçüleri, avcılar, balıkçılar ve bölgede mandacılıkla uğraşanların bu tür olaylarla karşılaşma ihtimalinin daha yüksek olduğunu vurgulayarak, "Olay yerinden uzaklaşılmalı ve yetkililere haber verilmelidir. Ayrıca, bu durumun her ne kadar doğal bir süreç olabileceği düşünülse de sık tekrarlanması durumunda bölge incelenebilir. Jeotermal bilimciler incelemesi sonucunda konu daha da açıklığa kavuşacaktır. Bu tür olayların hem çevre hem de insan sağlığı üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması ve gerekli önlemlerin alınması için konu yetkililer tarafından araştırılmayı bekliyor." dedi.

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