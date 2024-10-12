Bitlis'te kahreden olay! Kaplıcaya giren baba ve oğlu feci şekilde hayatını kaybetti

12 Ekim 2024 18:22 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 18:36

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Budaklı Kaplıcası'nda giren Cuma Bayri (42) ile 14 yaşındaki oğlu İsmail Bayri boğuldu.

Korkunç olay yürekleri dağladı... Nemrut Dağı​ eteklerinde, 'açık hava kaplıcası' olarak da bilinen Budaklı Kaplıcası'nda meydana geldi. Muş​'tan gelen Cuma Bayri ile oğlu İsmail Bayri, kaplıca sularına girdi. Baba ile oğlu, bir süre sonra zemini yer yer balçık olan kaplıcada gözden kayboldu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olayı gören çevredekilerin yardımıyla Cuma Bayri'nin cansız bedeni kısa sürede sudan çıkartıldı, oğluna ulaşılamadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Dalgıç ekiplerinin çalışması ile İsmail Bayri'nin de sudan cansız çıkartıldı. Cenazeler otopsi işlemleri için sağlık ekipleri tarafından Güroymak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.