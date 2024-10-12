Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Bitlis'te kahreden olay! Kaplıcaya giren baba ve oğlu feci şekilde hayatını kaybetti

Bitlis'te kahreden olay! Kaplıcaya giren baba ve oğlu feci şekilde hayatını kaybetti

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Ekim 2024 18:22 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 18:36

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Budaklı Kaplıcası'nda giren Cuma Bayri (42) ile 14 yaşındaki oğlu İsmail Bayri boğuldu.

Korkunç olay yürekleri dağladı... Nemrut Dağı​ eteklerinde, 'açık hava kaplıcası' olarak da bilinen Budaklı Kaplıcası'nda meydana geldi. Muş​'tan gelen Cuma Bayri ile oğlu İsmail Bayri, kaplıca sularına girdi. Baba ile oğlu, bir süre sonra zemini yer yer balçık olan kaplıcada gözden kayboldu.

Bitlis'te kahreden olay! Kaplıcaya giren baba ve oğlu feci şekilde hayatını kaybetti - 1. Resim

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olayı gören çevredekilerin yardımıyla Cuma Bayri'nin cansız bedeni kısa sürede sudan çıkartıldı, oğluna ulaşılamadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bitlis'te kahreden olay! Kaplıcaya giren baba ve oğlu feci şekilde hayatını kaybetti - 2. Resim

Dalgıç ekiplerinin çalışması ile İsmail Bayri'nin de sudan cansız çıkartıldı. Cenazeler otopsi işlemleri için sağlık ekipleri tarafından Güroymak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
nemrut dağımuş

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...