Yürek yakan anlar! Zihinsel engelli gencin boğulmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı: "Ah be Tanju"

03 Eylül 2024 15:28 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 16:36

Bursa'da zihinsel engelli Tanju Aydın, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için Mudanya ilçesinin Eşkel sahiline gitti.

Bir süre burada eğlenen arkadaş grubu denize girmek istedi. Arkadaşı Serdar Akça ile kıyıda yüzen Aydın, arkadaşından uzaklaşmaya başladı. Akça ne kadar ikaz etse de zihinsel engelli genç ilerlemeye devam etti.

10 DAKİKA SONRA CANSIZ BEDENİ KIYIYA VURDU

Bir anda gözden kaybolan Aydın'ın cansız bedeni 10 dakika sonra kıyıya vurdu.

"AH BE TANJU"

Akça'nın arkadaşının cansız bedenini görünce "Ah be Tanju" ağıtları herkesi yürekten yaraladı. Akça arkadaşının son anlarını yanında bulunan aksiyon kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

"ÇOK KÖTÜ BİR HİSTİ"

Engelli arkadaşının ölümüne tanık olan Serdar Akça olayın şokunu halen üzerinden atamadığını söyledi. Tanju Aydın'ın ileri seviyede yüzme bilmediğini fakat suyun üzerinde kalabildiğini aktaran Akça, o gün birden esintiyle birlikte denizde dalga oldu. Ters akıntı Tanju'yu çekmeye başladı. Panik yapınca kulaç atamadı. Ben yüzme biliyorum fakat o gün çok korktum gidip onu bulunduğu yerden çekemedim. Çok kötü bir histi" dedi.

"CESEDİN BAŞINDA DAKİKALARCA AĞLADIM"

Arkadaşının suda kaybolmadan önce son kez kafasını kaldırıp kendisine baktığını sözlerine ekleyen Serdar Akça, "Tanju'nun zihinsel engeli var. Buna rağmen yüzmeyi çok olmasa da biliyor. Su yutunca panik oldu. Ters akıntıya karşı mulaç atamayınca pes etmek zorunda kaldı. Kafasını kaldırıp son kez bana baktıktan sonra kendisini denize bıraktı. Cesedinin başında bekleyip saatlerce ağladım" diye konuştu. Akça arkadışının ölümünün ardından yaşadıklarını sosyal medya hesabından da paylaştı.