Bitlis'te şarbon hastalığı alarmı! Bölge karantinaya alındı, giriş çıkışlar yasaklandı

02 Eylül 2024 09:13 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 09:34

Bitlis'te görülen şap hastalığı ekipleri harekete geçirdi. Hastalığın hayvanlardan insanlara bulaşmasını önlemek için bölgeye hayvan giriş ve çıkışına yasak getirildi. Birçok köy ve mahalle güvenlik amacıyla karantina altına alındı.

KÖY VE BELDELER KARANTİNAYA ALINDI

Güroymak Kaymakamlığı konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 26 Ağustos'ta Yamaç Mahallesi'nde hastalık şüphesiyle alınan kan örneklerinde şarbon hastalığına rastlandığını bildiren kaymakamlık, Kaymakam Mehmet Zahid Uzun başkanlığında yapılan komisyon toplantısında şarbon hastalığına karşı koruma ve mücadele kararı alındığını duyurdu. Sonuçların pozitif çıkması üzerine hızla çalışma başlatan ekipler; Yamaç, Üzümveren, Budaklı, Sütderesi, Saklı, Değirmenköy köyleri ile Günkırı beldesi ve beldeye bağlı tüm merkez mahalleleri karantinaya aldı.

HAYVAN GİRİŞ ÇIKIŞI YASAKLANDI

Belirtilen mahallelerde hayvan giriş ve çıkışını tamamen yasaklayan ekipler, ilçe genelinde şarbon hastalığının insanlara bulaşma riskini bertaraf etmek için Tarım ve Orman Müdürlüğünce aşılama çalışması başlattı. Karantinanın 15 kilometrelik bir çap içindeki bölgelerde uygulanacağı ve hastalığın yayılma riski ortadan kalkana kadar çalışmaların süreci öğrenildi.

TELEF OLAN HAYVANDA ŞARBON HASTALIĞI ÇIKTI

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde bir hayvan telef olması, Değirmen köyünde de şarbon hastalığının tespit edilmesi üzerine bölge karantina altına alındı. Veteriner ekipler ilçedeki 6 farklı noktada aşılama çalışması başlattı.

Değirmen köyünde hastalıklı hayvanların belirlenmesi üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan numune Elazığ Veteriner Araştırma Kontrol Merkezi Laboratuvarına gönderildi. Burada yapılan testler pozitif çıkınca Günkırı beldesi ve Değirmen köyü karantinaya alındı. Şarbon hastalığının yayılmasının önlenmesi için alınan karantina kararı 15 gün boyunca sürecek.