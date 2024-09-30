Bitlis’te tarla kavgasında ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı var!

30 Eylül 2024 21:31 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 21:35

Bitlis'te çıkan arazi kavgasında 2’si ağır 10 kişi yaralandı. Çok sayıda asker ve polisin sevk edildiği bölgede güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kavgada silahlar konuştu! Kurşunların hedefi olan iki kuzen öldü

Kavgada silahlar konuştu! Kurşunların hedefi olan iki kuzen öldü

Bitlis​'in Hizan ilçesinde iki köyün sakinleri arasında arazi anlaşmazlığı​ nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan ve akşam saatlerinde Hizan ilçe merkezinde karşılaşan Aladana ve Yoğurtlu köyü sakinleri arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

JANDARMA VE POLİS SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan 2'si ağır 10 kişi, Hizan, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Kavganın ardından hastanelerin önünde ve köylerde güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.