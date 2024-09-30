Sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin, gelinlikçiyi birbirine kattı! 15 dakika sokakta bağırdı

30 Eylül 2024 14:11 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 15:03

Sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin, Esenyurt’taki gelinlikçiyi birbirine kattı. Tartışma sokağa taşarken, Hülya Mizgin 15 dakika bağırdıktan sonra polisler eşliğinde karakola götürüldü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan fenomen Hülya Mizgin, “Bir anne ve kızı durduk yere bana hakaret etmeye başladılar " dedi.

Sosyal medya fenomeni​ Hülya Mizgin, Esenyurt​'ta gittiği bir gelinlikçide çalışanlarla kavga​ etti. İş yerini birbirine katan Hülya Mizgin, sokak ortasında 15 dakika boyunca bağırınca olaya polis müdahale etti. Olay sonrası açıklama yapan Hülya Mizgin, iş yerinde bulunan iki kişinin kendisine hakaret ettiğini belirtti.

FENOMEN HÜLYA MİZGİN ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde iddiaya göre sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin, bir gelinlikçide çalışanlar ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede sokağa taşınan olayda dakikalarca bağıra çağıra tartıştı. Polisin gelmesiyle fenomen Hülya Mizgin'i karakola götürdü. Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşanan tartışma anlarını anlatan Muammer Kocaman, “Ben çalışıyordum, sesleri duyunca dışarı çıktım. Bizim komşu ile bir kadın kavga ediyor. Hemen gelinlikçinin önüne doğru gittim ve tartıştığı kadının sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin olduğunu gördüm. Yaklaşık 15 dakika bağırarak tartıştılar. Daha sonra ise polis Hülya Mizgin'i karakola götürdü” dedi.

HÜLYA MİZGİN'DEN GELİNLİKÇİ KAVGASINA AÇIKLAMA

Sosyal medyada 327 bin takipçiye sahip Hülya Mizgin, yaptığı açıklamada, gelinlikçide bulunan iki kişinin kendisine hakaret ettiğini ve kendisini savunmak zorunda kaldığını belirtti.