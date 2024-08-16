Bodrum'da dehşete düşüren olay! Evi basıp kurşun yağdırdılar

16 Ağustos 2024 09:18 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 09:37

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dehşet dolu dakikalar yaşandı. Bir eve baskın düzenleyen 4 kişi evdekilere kurşun yağdırdı. Evde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken saldırganlar izini kaybettirdi.

KURŞUN YAĞMURU

Gece yarısı meydana gelen olayda 4 saldırgan, otomobille geldikleri bir eve baskın düzenledi. Evde yaşayan iki kişi, kurşunların hedefi oldu. Silah sesleri mahalleyi inletirken, 2 kişiyi öldüren saldırganlar hızla kaçtı.

OLAY SONRASI KORKUNÇ MANZARA

Olay yerine gelen ekipler korkunç manzarayla karşılaştı. Biri koltukta otururken diğeri yüzü sehpaya dönük halde bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen iki erkek hayatını kaybetti. Cinayetlerin ardından şüpheliler kayıplara karıştı.

Polis, kaçan saldırganları bulmak için kapsamlı bir operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma derinleştiriliyor.