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Bodrum'da dehşete düşüren olay! Evi basıp kurşun yağdırdılar

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Ağustos 2024 09:18 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 09:37
Bodrum&#039;da dehşete düşüren olay! Evi basıp kurşun yağdırdılar

Bodrum'da gece yarısı yaşanan olay dehşete düşürdü. Bir eve baskın düzenleyen 4 kişi, evdekileri kurşuna dizdi. Olay sonrası 2 kişi ölürken şüpheliler kaçarak kayıplara karıştı. İşte korkunç olayın detayları...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dehşet dolu dakikalar yaşandı. Bir eve baskın düzenleyen 4 kişi evdekilere kurşun yağdırdı. Evde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken saldırganlar izini kaybettirdi.

Bodrum'da dehşete düşüren olay! Evi basıp kurşun yağdırdılar - 1. Resim

KURŞUN YAĞMURU

Gece yarısı meydana gelen olayda 4 saldırgan, otomobille geldikleri bir eve baskın düzenledi. Evde yaşayan iki kişi, kurşunların hedefi oldu. Silah sesleri mahalleyi inletirken, 2 kişiyi öldüren saldırganlar hızla kaçtı.

Bodrum'da dehşete düşüren olay! Evi basıp kurşun yağdırdılar - 2. Resim

OLAY SONRASI KORKUNÇ MANZARA

Olay yerine gelen ekipler korkunç manzarayla karşılaştı. Biri koltukta otururken diğeri yüzü sehpaya dönük halde bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen iki erkek hayatını kaybetti. Cinayetlerin ardından şüpheliler kayıplara karıştı.

Polis, kaçan saldırganları bulmak için kapsamlı bir operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma derinleştiriliyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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