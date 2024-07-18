Bodrum’da gıda zehirlenmesi: Çok sayıda turist hastanelik oldu!

18 Temmuz 2024 19:27 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 19:33

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 16 turist hastanelik oldu. Tedavileri tamamlanan turistler taburcu edildi.

TABURCU EDİLDİLER

Olay, Yalıkavak Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde yaşandı. İddiaya göre otelde yedikleri yemek sonrası 16 turist, kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri yaşadı. Turistlerin bir kısmı ambulanslarla, bir kısmı da kendi imkanları ile hastaneye gitti. Tedavileri tamamlanan turistler taburcu edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Olayla ilgili Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğünce inceleme başlatılacağı öğrenildi.