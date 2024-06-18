Bodrum’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Haziran 2024 03:15 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 03:16
Muğla’nın Bodrum ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı feci kazada motosiklet sürücüsü Kubilay Sak hayatını kaybetti.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi, Geriş Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamyonet, karşı yönden gelen Kubilay Sak’ın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpışmayla birlikte motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak yere düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarının ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası kamyonet sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sak’ın yaşamını yitirdiği belirtildi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Sak’ın cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı