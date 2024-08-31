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Bodrum'da korku dolu anlar! Mega yat ezdi geçti! Motoryatın içinde yaşanan büyük panik kamerada

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Ağustos 2024 09:22 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 09:32

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi açıklarında, meydana gelen kazada korku dolu anlar yaşandı. 'ICE' isimli mega yat, 'AMEY' isimli motoryatı adeta ezdi geçti. Çarpışma anında yaşanan büyük bir panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bodrum Yalıkavak açıklarında meydana gelen milyon dolarlık kazada büyük panik yaşandı. 'ICE' isimli mega yat, önünde seyreden 'AMEY' isimli motoryata adeta ezdi geçti. Büyük hasara yol açan kaza anı cep telefonlarıyla anbean kaydedilirken, çarpışmanın gürültüsü sahile kadar ulaştı. Olayda can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Bodrum'da korku dolu anlar! Mega yat ezdi geçti! Motoryatın içinde yaşanan büyük panik kamerada - 1. Resim

YAŞANAN KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Olay sırasında motoryatta bulunan 6 kişilik bir ailenin, özellikle çocukların yaşadığı korku dolu anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Çarpışma sonrası yat mürettebatının ve motoryatta bulunan ailenin yaşadığı panik anları olayın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Bodrum'da korku dolu anlar! Mega yat ezdi geçti! Motoryatın içinde yaşanan büyük panik kamerada - 2. Resim

2005 yılında Almanya'da inşa edilen 'ICE' isimli mega yat, 14 misafir kapasitesine sahip olup, 27 kişilik mürettebatıyla hizmet veriyor. Yatın içerisinde güzellik salonu, sauna, asansör, spor salonu, klima ve helikopter pisti gibi lüks donanımlar bulunuyor. Mega yatın sahibinin kimliği ise bilinmiyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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