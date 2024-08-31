Bodrum'da korku dolu anlar! Mega yat ezdi geçti! Motoryatın içinde yaşanan büyük panik kamerada
Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi açıklarında, meydana gelen kazada korku dolu anlar yaşandı. 'ICE' isimli mega yat, 'AMEY' isimli motoryatı adeta ezdi geçti. Çarpışma anında yaşanan büyük bir panik cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bodrum Yalıkavak açıklarında meydana gelen milyon dolarlık kazada büyük panik yaşandı. 'ICE' isimli mega yat, önünde seyreden 'AMEY' isimli motoryata adeta ezdi geçti. Büyük hasara yol açan kaza anı cep telefonlarıyla anbean kaydedilirken, çarpışmanın gürültüsü sahile kadar ulaştı. Olayda can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.
YAŞANAN KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Olay sırasında motoryatta bulunan 6 kişilik bir ailenin, özellikle çocukların yaşadığı korku dolu anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Çarpışma sonrası yat mürettebatının ve motoryatta bulunan ailenin yaşadığı panik anları olayın büyüklüğünü gözler önüne serdi.
2005 yılında Almanya'da inşa edilen 'ICE' isimli mega yat, 14 misafir kapasitesine sahip olup, 27 kişilik mürettebatıyla hizmet veriyor. Yatın içerisinde güzellik salonu, sauna, asansör, spor salonu, klima ve helikopter pisti gibi lüks donanımlar bulunuyor. Mega yatın sahibinin kimliği ise bilinmiyor.