Bodrum'da korku dolu anlar! Mega yat ezdi geçti! Motoryatın içinde yaşanan büyük panik kamerada

31 Ağustos 2024 09:22 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 09:32

Bodrum Yalıkavak açıklarında meydana gelen milyon dolarlık kazada büyük panik yaşandı. 'ICE' isimli mega yat, önünde seyreden 'AMEY' isimli motoryata adeta ezdi geçti. Büyük hasara yol açan kaza anı cep telefonlarıyla anbean kaydedilirken, çarpışmanın gürültüsü sahile kadar ulaştı. Olayda can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

YAŞANAN KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Olay sırasında motoryatta bulunan 6 kişilik bir ailenin, özellikle çocukların yaşadığı korku dolu anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Çarpışma sonrası yat mürettebatının ve motoryatta bulunan ailenin yaşadığı panik anları olayın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

2005 yılında Almanya'da inşa edilen 'ICE' isimli mega yat, 14 misafir kapasitesine sahip olup, 27 kişilik mürettebatıyla hizmet veriyor. Yatın içerisinde güzellik salonu, sauna, asansör, spor salonu, klima ve helikopter pisti gibi lüks donanımlar bulunuyor. Mega yatın sahibinin kimliği ise bilinmiyor.