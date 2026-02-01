Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
 Murat Makas

Bodrum'da panik anları: 8 tekne kıyıya sürüklendi

Meteoroloji'nin uyardığı Bodrum'da etkili olan fırtına nedeniyle koyda demirli toplam 8 tekne kıyıya sürüklendi. Teknelerin çarpıştığı anlar panik oluşturdu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde fırtına sebebiyle Gümbet Koyu'nda demirli tekneler kıyıya sürüklendi. İlk olarak bir motoryat ile katamaran tipi yelkenli kıyıya sürüklendi.

Tekneler, daha fazla hasar almaması için karaya bağlanarak sabitlendi. Bir süre sonra bir motoryat ile bir yelkenli daha sürüklenip kıyıdaki teknelerin üzerine doğru gitti.

Bodrum'da panik anları: 8 tekne kıyıya sürüklendi

DENİZCİLER BÜYÜK ÇABA HARCADI

O sırada kıyıdaki teknede bulunanlar panik yaşadı. Sürüklenen tekneler de karaya vurup birbirine çarptı. Denizcilerin teknelerinin hasar almasını önlemek için verdiği çaba kameralara yansıdı.

Bodrum'da panik anları: 8 tekne kıyıya sürüklendi

Koyda demirli yaklaşık 20 metre boyundaki başka bir motoryatın da 50 metre açıkta karaya oturduğu görüldü. Gümbet Koyu'nda ayrıca 5 metrelik iki sandalın su aldığı, bir şişme botun kıyıya sürüklendiği gözlendi. Gümbet'te böylece toplam 8 deniz aracı kıyıya vurdu.

